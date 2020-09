Godt sommersalg for Fatland

Juni, juli og august har vært fantastiske salgsmåneder for Fatland. Sammenligner vi med samme periode i fjor, ser vi en salgsvekst på rundt 20 prosent, eller rundt 150 millioner kroner, skriver Fatland på sine nettsider.

– Vi har hatt en betydelig omsetningsvekst på hele sortimentet. Det er likevel noen produkter som har hatt en utrolig vekst og som virkelig har slått an hos folket, sier konsernsjef i Fatland, Terje Wester.

Han nevner særlig den ferske Coop-burgeren, med en salgsvekst på over 60 prosent, og spesialpølser med høyt kjøttinnhold.

– Det er alltid kjekt når salget går godt, og at produktene vi leverer blir tatt godt imot hos kunder og forbrukere, sier Wester.

Fatland-sjefen håper også at salget av lammekjøtt vil ta seg opp i høst.

– Butikkene har allerede signalisert at de vil ha lammekjøtt tilgjengelig i en lengre periode i år enn i fjor. Det ser vi på som veldig positivt.

Vil øke produksjonen i høst

Fatland har som mål at produksjonen på anleggene kan økes i høst, og at mindre av kjøttet blir fryst ned.

– Det gode salget vi har på kjøtt gir oss muligheter til å slakte, skjære og foredle norsk storfe i høst, sier Wester.

Vanligvis er oktober en måned der markedsregulator, Nortura, legger mye storfeslakt på reguleringslageret, skriver slakteribedriften.

– Innfrysing av storfe, frysefradrag, timekostnader og kvalitetsforingelese er hvert fall 20 kroner per kilo. Dersom alle skjærebedriftene i Norge tar ekstra tak i høst, og bøndene gir oss jevne leveranser av storfe, kan vi løse dette på en mye billigere måte, sier Wester.

Ekstra skift på Hommersåk

Fatland Jæren setter nå inn ett ekstra skift på skjæreavdelingen på Hommersåk. Med ett ekstra skift øker avdelingen kapasiteten med ca. 20 prosent.

– Dette gjør vi både for å møte bøndene, men også for å levere nok norsk storfe til kunder og forbruker. En bedre markedsbalanse er det viktigste bidraget til bedre lønnsomhet i norsk husdyrproduksjon, sier Wester.

Omsetning på 4,8 milliarder

Totalt omsatte Fatland for 4,8 milliarder kroner i 2019, en vekst på fire prosent fra året før. Resultatet før skatt er 130 millioner kroner, mot 104 millioner kroner i 2018.

Fatland Jæren er det største slakteriet i Fatland-gruppen. Her er også Fatland Hud og Skinn AS og Fatland Meat AS lokalisert.

Midt på 1990-tallet kjøpte Fatland 100 prosent av aksjene i Skjeggerød AS.