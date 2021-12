Gode erfaringer med uteskole på Saupstad gård i Steinfjord

De tre elevene Live, Karl-Magnus og Vilje har vært innom skolehagen sin, og blir invitert inn i gårdsbutikken på Saupstad gård. Her står de foran disken med store øyne når gårdeier Hugo Vink skjærer opp en stor rund geitost. Så får de både lukte og smake på osten, før de fornøyd går videre i skoledagen sin.

Eltoft Montessori-skole er en liten bygdeskole i Steinfjord på Vestvågøy i Lofoten. Den ble etablert i 2014 på samme sted som den kommunale skolen hadde drevet i mange år. Skolen er organisert som leksefri heldagsskole for elever i 1. til 7. klasse, og per i dag er elevtallet på 46 elever.

Disse elevene har mange uteaktiviteter på timeplanen, blant annet skolehage, bærplukking og surfing på de store havbølgene som bryter innover verdenskjente surfestrender her på yttersida av Lofoten.

Produserer hvit geitost

– Lokalbefolkningen stiller seg veldig åpne for å ta oss imot på gårdsbesøk og på fiskemottak. Vi har vår egen skolehage med masse forskjellige vekster på Saupstad Gård, sier Lisa Martinsen Fagerheim, som er kontaktlærer for første til tredje klasse, og for tiden også rektor ved skolen.

Gården eies og drives av Marielle de Roos og Hugo Vink som kom hit fra Nederland for over 20 år siden. De har 150 geiter, og produserer ost av halvparten av melka, hvorav noen av ostene er blitt prisbelønte.

Gårdsdrifta er biodynamisk og baserer seg på lokale ressurser, og melka i osteproduksjonen går ikkje gjennom homogenisering. I gårdsysteriet produserer de ulike typer hvite geitoster, i tillegg til oster av lokal kumelk. I tillegg videreforedler de geitekjøtt fra gården.

Lager mat fra egen hage

Etter flere tiår med sterk satsing på teori i grunnskolen, samt et samfunn preget av stadig mer urbanisering og mindre kontakt med dyr og landbruk for de fleste unge, fremstår uteskoletilbudet i Steinfjorden som et veldig godt tilbud, også med tanke på rekruttering til landbruket.

Annonse

Interessen må starte et sted, og da er det kjekt å kakke seg på lag med en veldrevet gård slik Eltoft Montessori-skole har gjort.

Kontaktlæreren forklarer litt om skolehagetilbudet som gjelder fra første til fjerde klasse:

– Vi har delt disse yngste elevene inn i to skolehagegrupper, og så går vi til skolehagen fire ganger på våren og fire ganger på høsten, for å jobbe hele dagen. Saupstad Gård ligger fire kilometer unna skolen, og det tar cirka én time å gå hver vei, sier Fagerheim.

– Matgruppa lager mat på bålpanna vi har der, og elevene bruker ingredienser fra egen hage og ellers fra gården, legger hun til.

Stort engasjement for skolen

Kontaktlæreren forteller også at bygdefolket er veldig involvert i skolen, og at det også sitter folk i styret som ikke har barn i skolen, fordi de er engasjert i bygda si. En del foreldre velger dette alternativet til sine barn, på tross av at de bor nærmere en kommunal skole.

– Det er på grunn av opplegget vårt med heldagsskole, mattilbud med frokost hver morgen og varm lunsj to dager i uka, samt mye uteskole med fristende aktiviteter, sier Lisa Martinsen Fagerheim.