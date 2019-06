GMO-maismel vender stadig tilbake

Nylig ble produkter av merket «TRS White Maize Meal» trukket tilbake fra Rema 1000-butikker i Oslo. Både denne og varianten «P.A.N. Maize Flour» er gjengangere i norske butikker, til tross for at ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge per 2019.

– De kommer stadig tilbake på markedet, tross tilbaketrekkingsvedtak mot en rekke importører de seinere åra, sier spesialinspektør Inga Torp i Mattilsynet i en pressemelding fredag.

Nielsen er også koordinator for tilsyn med genmodifisering.

For EU-markedet

Mattilsynet opplyser at de aktuelle maismelproduktene mest sannsynlig er produsert og merket for EU-markedet. Der er en rekke genmodifiserte maisvarianter godkjent til bruk i både mat og fôr. Men det gjøres en grundig helserisikovurdering av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Produktene regnes derfor som trygge å spise.

Nielsen mener Mattilsynet følger godt opp.

– Når vi finner slike produkter i butikker, pålegger vi dem å stoppe salget og opplyse hvem de har kjøpt produktene av for å finne rett importør. Vi følger så opp at importøren trekker produktene tilbake fra markedet. De pålegges også å bedre rutinene sine, slik at de ikke importerer ulovlige produkter i framtida, sier Nielsen.

Roser Mattilsynet

Daglig leder Aina Bartmann i Nettverk for GMO-fri mat og fôr roser Mattilsynets kontrollregime, helhetlig sett.

– Det er strenge regler og sanksjoner når disse GMO-variantene oppdages. Vi er fornøyd med at Mattilsynet gjør rutinekontroller og rykker ut. Når det gjelder funnene i Rema 1000-butikkene, skjedde det etter varsel fra kunder. Det viser at vi bor i et land hvor myndighetene tar dette på alvor, sier Bartmann til Bondebladet.

Imidlertid er ikke kontrollen like god overalt i butikk-Norge, mener hun.

– Det er litt forskjeller mellom de større butikkene og de mindre. Rema gjør det de skal gjøre. Her var det snakk om en ny serie, og vi har ingen grunn til å tro at kjedene ikke stiller de aktuelle kravene til underleverandørene. Imidlertid er det noen problemer med mindre enkeltstående butikker. Der kunne Mattilsynet ha vært flinkere til både å informere og ta flere stikkprøvekontroller.

Oppfordrer til å kjøpe norsk mat

Bartmann viser til at de tre store kjedene i Norge stiller krav om at underleverandørene ikke skal bruke GMO i fôr eller i produktene.

– Når folk er bekymret og ikke ønsker å få GMO i maten sin, sier vi at de må kjøpe norskprodusert mat. Her er alle aktører restriktive. I Norge er det ikke åpnet for GMO i norsk fôr. Er fôret importert, er det garantert for at dette er GMO-fritt.

Hun tror ikke noen aktører i Norge i dag ønsker å bruke noen av de gamle GMO-ene. Skulle det åpnes for bruk av nyere GMO-er, vil nettverket kreve merking.

– I Tyskland har man «ikke-GMO»-merking. 80 prosent av melke- og meierisektoren i Tyskland praktiserer i dag slik merking, opplyser hun