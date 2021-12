Giftet seg på Agroteknikk

Tor Espen Helle fra Setesdal var med i Jakten på kjærligheten i 2014. Han fant ikke kjærligheten på TV, men derimot traff han Siv Madsen i hjembygda etter TV-opptakene. Paret har i dag fire barn, og forrige helg giftet de seg på utradisjonelt vis.

Helle sier til lokalavisen mittlillestrom.no at hans store drøm har vært å gifte seg på landbruksmessa, og drømmen gikk i oppfyllelse da han ga sitt ja på hovedscenen under Agroteknikk-messa på Lillestrøm, foran hundrevis av ukjente og seks venner.

Paret sier til avisen at de ønsket å holde en lav profil i forkant av stuntet, og kun nærmeste familie og forloverne viste om bryllupet på forhånd.

Brudeparet ankom det relativt utradisjonelle bryllupslokalet i en skinnende limousin. Vigsler Kjell Morten Bråten fra Kjærlighetvigslerne stilte i kjeledress fra Felleskjøpet når han viet paret, som giftet seg i festdrakter fra Setesdal.

Etter at de hadde gitt hverandre et bekreftende ja på spørsmålet til vigsleren, var ble det bryllupsreise med firehjuling rundt omkring i messehallene.

Administrerende direktør i Nova Spektrum (tidligere Norges Varemesse, red.anm.), Gunn Helen Hagen, sier til mittlillestrom.no at det sjeldent blir arrangerer bryllup hos dem.

– Vi støtter opp om kjærligheten. Kjempemoro med bryllup her. Vi har hatt et bryllup før og en fødsel her tidligere. Det er skikkelig hyggelig at folk vil legge sine merkedager til oss her på Nova Spektrum, sier Hagen.