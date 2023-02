Gaupejakt på opptil 51 dyr er i gang

– Det er åpnet for kvotejakt i tre av åtte rovviltregioner i Norge på til sammen 51 individer. Dette gjelder regionene 2, 3 og 6 som omfatter tidligere Buskerud, Vestfold og Telemark, tidligere Aust-Agder og tidligere Oppland fylker og fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) på departementets hjemmesider.

Opprettholder nemndenes vedtak

Departementet har behandlet klage over vedtak om kvotejakt på gaupe for 2023 i region 2 (Vestfold og Telemark, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder) og region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag). Staten har nå vedtatt å opprettholde nemndenes vedtak om kvotejakt, med unntak av én endring i region 6. Der er hunndyrkvoten, etter anbefaling fra Miljødirektoratet, redusert med tre hunndyr.

I tillegg åpnes det for kvotejakt på gaupe i region 3 (tidligere Oppland). Dette vedtaket er ikke påklaget.

Jakta avsluttes når kvota for de ulike kvotejaktsområdene er fylt, eller seinest 31. mars.

Annonse

Svært nær bestandsmålet nasjonalt

Ifølge Rovdata, er det fra 2020 til 2022 registrert 66,5, 67 og 58,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Bestandstallene viser at gaupebestanden i 2020 og 2021 lå svært nær det nasjonale målet på 65 ungekull i året, mens det for 2022 lå under.

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ungekull er fordelt på regionale bestandsmål. I region 2, 3 og 5 (tidligere Hedmark) og 6 ligger bestandstallet på eller over det regionale bestandsmålet, mens regionene 4 (Oslo, tidligere Akershus og tidligere Østfold), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) ligger under.

Region 1 (Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder) har ikke bestandsmål for gaupe, og det er ikke åpnet for jakt i denne regionen.

Miljødirektoratet fastsetter kvote for gaupejakta i de regionene der bestanden ligger under bestandsmålet over et treårs gjennomsnitt. Direktoratet har ikke åpnet for gaupejakt i regionene 4, 5, 7 og 8.