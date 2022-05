Går sammen om biogass

De to selskapene går sammen og etablerer et felles selskap for leveranse av biogassanlegg over hele landet, med BRI Agri som hovedeier. Navnet på selskapet blir Det norske biogasselskap, skriver selskapene i en pressemelding.

Hovedbasen blir på Notodden i Telemark, med Torgeir Straand som daglig leder.

– BRI Agri og Telemark Technologies sitt nye selskap skal bil en ledende norsk produsent og leverandør av biogassanlegg til landbruket, kommunal sektor og oppdrettsnæringen. Selskapet skal omsette for en halv milliard om fem år, heter det i meldinga.

BRI Agri er landbruksdivisjonen i BR Industrier konsernet. Under denne divisjonen ligger selskaper som Herde Industrier, Jæren Traktorsenter, Akershus Traktor, Rekord Transport, Agripro og BRI Landbruksbygg.

BRI Landbruksbygg har inngått kontrakter for nærmere 90 mill. på GreenFarm anlegget, og de første anleggene er nå under bygging.

Telemark Technologies har opphav i oljeindustrien. De har fått stort gjennomslag for sin telemarksreaktor utviklet for gårdsbruk og med utgangspunkt i å foredle husdyrgjødsla.

– Vi selger oss ut av oljebransjen for å satse hardere på klima- og miljøteknologi. Nå fokuserer vi på det grønne gassfeltet: På land og på lag med bonden. Vi bruker det vi lærte i oljebransjen til å øke bondens verdiskapning, sier daglig leder i Telemark Technologies, Torgeir Straand.

BRI Landbruksbygg har stor tro på biogass her i landet.

– Vi mener en satsing med Telemark Technologies er riktig. Deres erfaring, kombinert med BRI-konsernet og Greenfarm vil bli en sterk aktør i et voksende norsk biogassmarked, sier daglig leder i BRI Landbruksbygg Vegard Schanche.