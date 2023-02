Full bondeseier i retten etter skader fra natur-prosjekt

Prosjektet, som ble startet opp alt i 1999, har forsumpet bondens enger. Bonden driver i Tinglev i Sønderjylland, og det er Aabenraa kommune som har kjørt dette naturgjenopprettingsprosjektet. Partene har vært helt uenige om både omfanget av skadene som er forvoldt på bondens areal, og hvorvidt bonden skal få erstattet tapene.

Fra 4 000 til 270 000 kr

Saken ble etter hvert advokatmat. Kommunen mener at kun 0,1 hektar er påvirket av prosjektet, mens Landbrug & Födevarer (L&F – Danmarks svar på Norges Bondelag) mener at hele området på 6,5 hektar påvirkes.

Kommunen tilbød erstatning på 4 000 kroner, tilsvarende en hektarpris på 40 000 kroner. Men siden retten i Sønderborg nå støtter L&Fs syn om at hele området er rammet, skal kommunen nå i stedet betale mer enn 270 000 kroner i erstatning.

Samtidig tillegges L&F saksomkostninger for mer enn 140 000 kroner blant annet for det omfattende arbeidet de har hatt med å gjennomføre befaring og skjønn. Det skriver danske landbrugsavisen.dk onsdag.

Ulike erstatningssummer har versert i denne saken. Den såkalte Overtaksasjons-kommissjonen vurderte i 2017 at erstatningssummen skulle være på knapt 94 000 kroner, inkludert omkostninger og renter. Aabenraa kommune var ikke fornøyd med denne beslutningen, og stevnet bonden for å få tilbakebetalt beløpet på nærmere 4 000 kroner.

I stedet ga altså retten bonden fullt medhold, men dommen er ennå ikke rettskraftig. Aabenraa kommune har en frist på fire uker til å anke dommen til landsretten.

Ytterst fornøyd

– Vi er ytterst fornøyd med dommen. Det har sin konsekvens å sette i gang så store gjenopprettingsprosjekter, og det har sin pris for våre medlemmer hvis man ikke vurderer arealpåvirkningen og dermed erstatningsgrunnlaget korrekt. Dette har vært en tung sak å løfte teknisk og faglig, og det er ergerlig at kommunen velger en tilnærming som gjør at det må brukes så store ressurser, sier områdedirektør Charlotte Bigum Lynæs i Jura & Fonde i L&F i en pressemelding.

Også viseformann Lone Andersen i L&F er fornøyd med dommen.

– På bondens vegne, er jeg meget glad for avgjørelsen. Dermed er det forhåpentligvis satt punktum for en sak som har vart altfor lenge. Den kom opp for Overtaksasjons-kommissjonen helt tilbake i 2017. Det er et urimeligt langt forløp, sier Lone Andersen, og fortsetter:

– Vi ser dessverre veldig mange saker der bønder kommer i en klemme på grunn av kommunal forvaltning, eller der kommunene forsøker å spise tomteeiere av med helt uakseptable erstatningstilbud som slett ikke svarer til tapet.