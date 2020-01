Frykter ny vegan-dokumentar kan glamorisere krim

Tirsdag denne uka viser den britiske tv-kanalen Channel 4 dokumentaren "How to steal pigs and influence people" ("Hvordan stjele svin og påvirke mennesker""). Dokumentaren tar for seg aktivistiske veganere, som blant annet demonstrerer ved gårder hvor det drives svineproduksjon.

– Vi er ekstremt bekymret

Dokumentaren har i forkant av visningen skapt sterk frykt i britisk svinenæring:

– Vi er ekstremt bekymret for at det planlagte programmet viser, og potensielt glamoriserer, kriminelle handlinger som for eksempel tyveri av griser, innbrudd og flytning av griser uten nødvendig tillatelse, og dermed tilskynder andre til å gjøre det samme, uttaler Lizzie Wilson fra The National Pig Association (NPA) på deres egne hjemmesider.

Britiske aktivister har i seinere år trengt inn på gårder både nattestid og om dagen for å "dokumentere" forholdene i svineproduksjonen. Aktivistene har ifølge NPA arrangert såkalte "Meat the victims"-protester, hvor aktivister har oppholdt seg på gårder i ni-ti timer, forstyrret bønder og deres personale, og stresset dyrene.

Produsenten bak den kommende dokumentaren, Tom Calvert fra Dragonfly, mener på sin side at dokumentaren er balansert.

– Vi mener programmet gir et realt og balansert syn på "Meat the victims"-arrangementene fra begge sider, og presenterer en grei refleksjon av vegansk aktivisme i Storbritannia, sier han til NPA.

"Svenske tilstander"

Også i Norden har aktivistiske veganere stormet gårder. I Sverige, for ett år siden, tente ekstreme dyrevernere på gårder, drapstruet bønder og trakasserte bønders barn, kunne Aftenposten fortelle i fjor vinter. 200 kriminelle handlinger var registrert i perioden 2016-2019.

Tallet kom fram i en granskning foretatt av Göteborgs-Posten. Avisen hadde gjennomført en granskning av hvordan svenske bønder møtes av denne gruppen. Hendelsene omhandler brannstiftelser, innbrudd, skadeverk, telefonterror, mishandling og grove drapstrusler.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes opplyste til Aftenposten at Bondelaget hadde merket seg hendelsene i Sverige, men at organisasjonen da ikke kjente til episoder med så alvorlig karakter i Norge.

Senere samme år ble det imidlertid voldsom oppmerksomhet etter NRKs visning av programmet "Griseindustriens hemmeligheter", som var blitt til etter aktivist Norun Haugens undercover-virksomhet hos et utvalg norske svinebønder. Haugen hadde ikke tydd til ytterligheter av typen som de svenske aktivister skal ha stått bak, men ga seg derimot ut for å være en som ville lære seg å drive som svineprodusent.

I etterkant av visningen, ble det flere store debatter og krisemøter mellom landbruks- og matminister og en samlet kjøttbransje. Landbruksministeren og en samlet næring er blant annet blitt enige om å innføre kameraovervåking i slakteriene, samt å gjøre dyrevelferdsprogrammet obligatorisk for alle svinebønder gjennom lovfesting.

Varsler aksjoner i Norge

Kan vi så vente også aksjoner i norsk landbruk i regi av ekstreme dyrevernsaktivister i tida framover? Ja, skal man tro den danske ulveforkjemperen Storm Balderson:

– Det er stor interesse for ulvepolitikken i Norge, og dere har over 100 ulvedrap, noe jeg mener det er forkastelig at myndighetene går med på. Så jeg har planlagt aksjoner mot Norge, forteller Balderson til Nationen mandag.

Når dette vil skje, vil han ikke si.

– Jeg må gjøre meg ferdig med straffen i Danmark først, sier han til avisen.

Balderson er nemlig i Holstebro domstol dømt til 40 dagers ubetinget fengsel for å ha gjort hærverk mot en kirke, truet to personer og drevet med annet hærverk "i ulvens navn".