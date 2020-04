Fra rekord til krise for lokalmaten

Produsentene går fra rekord i 2019 til krise i 2020. Påskesalget går fløyten, og mange må permittere ansatte. For å demme opp for total salgssvikt, tilbyr noen hjemlevering til lokale kunder, og noen har også fått avtale om å levere til lokale kjøpmenn.

Bondens Marked oppfordrer kundene til å handle lokalmat i nettbutikk eller fra produsenter direkte.

– Vi har nesten 400 medlemmer uten inntekter, men med faste kostnader, og nå mister de påskesalget, sier Ledaal Gjertsen.

– Her ligger det mange gode fenalår og andre varer som skal ut. Problemet gjelder alt av varer, men vanligvis er det mange som vil ha lam- og saueprodukter og oster til påske. Noe kan lagres lenge, men mange produkter er ferske. Mange medlemmer hadde også slaktet storfe for å selge på Bondens marked i mars, men det måtte avlyses.

Flere av produsentene driver mangesysleri, men andre deler av virksomheten - som reiseliv og catering - er også sterkt berørt.

– Det varierer hvor lang reisevei den enkelte produsent har til eksisterende kunder, og de støter ofte på smitteforebyggende regler ved utkjøring, blant annet kryssing av kommunegrenser, sier hun.

– Mange er fortvilet

Mange medlemmer er fortvilet over situasjonen. For å holde driften gående, er de helt avhengig av å omsette varer. Men de er glade for tiltakene fra regjeringen, poengterer Ledaal Gjertsen.

– Næringsstøtte, dagpenger til selvstendig næringsdrivende, utsettelse på avgifter og endringer i permitteringsreglene er fint. Tiltakene vil kanskje bidra til å redde skuta, men det er også mye investeringer i bildet.

– Det kan dessuten være avgjørende hvordan produsentene har organisert seg. Noen har skilt ut lokalmatvirksomheten med eget organisasjonsnummer, mens andre har organisasjonsnummer sammen med gården, sier hun.

– Er det mange som selger lokalmat på nett?

– Noen produsenter har fine nettbutikker med trofaste kunder, men det er få som har stor omsetning via nettet. Mange produkter egner seg heller ikke for nettsalg. Bondens marked har diskutert å starte et felles nettsted, men det er krevende når varene og produsentene befinner seg i distriktene. Vi er en liten organisasjon, og det er praktisk umulig å følge opp alle lokale ideer og innspill om samarbeid. Men det finnes lokale varianter på nett, som medlemmene bruker. Vi er positive til alt som kan øke salget av lokalmat, og håper flere nettsteder får et oppsving, sier lederen i Bondens marked.

Hun er spent på om koronasituasjonen vil føre til varige endringer i handlemønsteret.

– Hva med reko-ringer?

– Vi har et felles mål om å øke salget av lokalmat, og som et ”koronatiltak” vil Bondens marked, Hanen og Norsk Gardsost samarbeide om en reko-ring i Asker utenfor Oslo.

– Det kan være lettere å følge opp smitteverntiltakene med rene utleveringer. Både reko-ringene og Bondens marked opererer utendørs, og mange steder har kommunelegene gitt klarsignal for å arrangere utlevering. Dette er ting vi ser på å videreutvikle, sier Ledaal Gjertsen.

Hun oppfordrer kundene til å kontakte produsenter i nærmiljøet og kjøpe lokalmat direkte, og krysser fingrene for tilpasninger som gjør det mulig å drive normalt.

Nesten som å stenge

– Vi selger det meste av lokalmaten på Bondens Marked, men nå er det ikke folk ute. Butikker tar inn mindre, og vi mister omsetningen fra påsketrafikken opp til fjellet. Det blir nesten som å stenge, sier Anne Karin Bøhn fra Bakke gård i Modum.

Hun er styreleder i Bondens marked Oslo, og primus motor i Bondens marked Drammen.

På Bakke produserer de syltetøy, bakervarer og kjøtt, i tillegg til melkeproduksjon. Gårdsbakeriet stenger, og de ansatte er permittert. Hun kjenner også mange andre som har måttet permittere ansatte.

– Det blir spennende å se hva som venter oss på andre siden av krisen, sier Bøhn.

Hun skal være med på reko-ringen i Asker. Bøhn har prøvd nettsalg gjennom lokalmatsamarbeidet Eventyrsmak, uten at det ga særlig salg.

Hun har hatt mange telefonmøter for å prøve å få varer ut i butikker. Her ligger det en mulighet, og hun har avtale om å sender varer med Tine.

– Dette er fryktelig alvorlig for mange, spesielt for dem som bare selger direkte selv.

Stusslige tider

Ole Martin Kildahl på Bakken Øvre i Løten selger et bredt spekter av melkebaserte produkter - egg, frilandsgris, storfe og sau.

– Nå har det vært stusslig. I tillegg til lokalmat, driver vi gjestegård, og den stengte for 14 dager siden. Også på Kilde Gjestgiveri er det stopp. Catering og leveranser til restauranter ligger nede, og noen påsketrafikk blir det ikke. Selger vi for 1 000 kroner uka nå, er vi heldige, sier Kildahl.

Felles utkjøring

Nå tenker han nytt. Sammen med 17 andre lokalmatprodusenter drar han i gang en ordning med felles utkjøring av mat innen en avstand på 100 km.

Tilbudet vil også omfatte porsjonspakninger, og varene leveres fraktfritt på døra, foreløpig ut april. Kundene kan bestille varene på én telefon, og varer fra alle produsenter sampakkes på Bakken Øvre.

Kundene betaler ved levering, med vipps, kort eller kontanter i konvolutt.

Tilbudet gjøres kjent gjennom reklame på fem lokalradiostasjoner og Facebook, og produsentene planlegger også trykt reklame med produktinformasjon og tilberedningstips. Nettside inngår også i planene.

Kildahl er glad for at Innovasjon Norge Innlandet støtter prosjektet.

– Vi er vant til å brette opp ermene og klemme på. Og mat må folk ha uansett. Jeg tror landbruket kommer styrket ut av krisen vi har nå, avslutter han.