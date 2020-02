Forventer europeisk hvete-nedgang

Det franske analysehuset Strategie Grains peker i en ny rapport på mørke skyer i horisonten for europeisk hveteproduksjon. Prognosen for kommende sesong, er en samlet europeisk produksjon på 139,9 millioner tonn. Det betyr et fall på rundt 1 prosent, til et nivå som ligger fem prosent under høsten i inneværende sesong, melder danske landbrugsavisen.dk fredag.

Det er særlig den franske og engelske hveteprodusjonen som forventes å falle, mens vilkårene ser bedre ut for Sentral- og Vest-Europa.

Men også land i disse delene av kontinentet nedjusterer nå egne forventninger til hveteeksporten for kommende sesong – til 26 millioner tonn, mot 30,6 millioner tonn i inneværende sesong.

Analysebyrået peker også på fall i soyaoljeprisene. Utsiktene til at Kina skal påbegynne import av amerikanske landbruksvarer, var torsdag med på å understøtte prisene på soyabønner og sojaskrå. Samtidig fikk et kraftig fall innen palmeolje-segmentet soyaoljenprisene til å falle klart torsdag.

Hva maisen angår, er det nå kun et par prosent ned til den bunn som i løpet av et par ganger i fjor ble avvist, melder landbrugsavisen.dk.

