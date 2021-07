Forventer enda større lokalmat-vekst

Salget av lokal mat og drikke endte i fjor på 12 milliarder kroner – en økning på nærmere 13 prosent fra 2019. Matmerk-topp Nina Sundqvist tror på en enda større økning i år.

– Tidlegere i sommer var jeg på «sidersafari». Der hadde de allerede gått tom for enkelte sorter, sier hun til NRK Vestland onsdag.

NRK melder om at butikker på Vestlandet nå går tom for lokalmat alt før lunsj. Kø som strekker seg ut på gata og tomme butikkhyller er intet uvanlig syn på Vestlandet denne sommeren.

Annonse

Eksempelvis har Coops vesle lokalmatbutikk på Byrkjelo i Vestland en omsetning på én million kroner ukentlig nå i sommer, ifølge NRK Vestland. Men at det tar av på lokalmat og -drikkefronten er en landsdekkende trend, påpeker Sundqvist.

– Det er fantastisk at de gjør det så bra på Byrkjelo. Dette er trenden over alt, sier hun til NRK Vestland.

I fjorårets forbrukerundersøkelse om merkeordninger for norsk mat, utgitt av Stiftelsen Matmerk, svarte hele 84 prosent av forbrukerne at de er interessert i å prøve lokalmat. 69 prosent oppga at de er villig til å betale noe ekstra for lokalmat og -drikke.

Resultatene viste også at merkeordningen Spesialitet nå er kjent av 35 prosent av de matinteresserte forbrukerne.