Fortsatt stort engasjement blant tidligere Bondelagskokker

Mange av våre tidligere Bondelagskokker har fortsatt sitt fantastiske arbeid for å knytte tettere kontakt mellom matprodusenter, kokker og forbrukere. Flere forteller om hvordan rollen som Bondelagskokk bød på muligheter til å knytte kontakt med mange gode matprodusenter.

Dette verdsettes høyt for å styrke arbeidet med å vise hvor gode lokale råvarer kan være og hvordan de kan brukes i utviklingen av norsk matkultur.

Matformidler med egen husmorskole

Charlotte Mohn Gaustad var Bondelagskokk i 2005 og drev restauranten Opaker Gård, i Solør i Hedmark. Siden den gang har hun profilert seg ytterligere med sin matfaglige kompetanse og sitt engasjement for å dra fullt nytte av gode lokale råvarer.

Hun har vært mye på TV-skjermen, enten som frontfigur for Matprat eller i TV-programmene «Jenter på Hjul», «Smaken av Norge» og «Fingrene av fatet».

Til daglig drifter hun sitt eget firma, Markestad AS, med sterkt fokus på «Charlottes Husmorskole». Ved siden av reiser hun en del rundt og holder foredrag. Fellesnevneren er å hjelpe flere til å forstå betydningen bak matvalgene vi gjør.

– Faktisk er jeg blitt enda mer opptatt av å opplyse og inspirere flere til å ta bevisste valg knyttet til bærekraftig produksjon og kost. Det er så viktig å få flere til å oppdage den høye kvaliteten på norske råvarer og det norske landbruket. Faktisk var jeg akkurat og tok imot noen gulrøtter fra en bonde jeg ble kjent med som Bondelagskokk, forteller hun ivrig.

Lokalmatens Hotell

Fra 2013–2014 var det Bodil Fjellestad Eikrem som var Bondelagskokk. Hun var kjøkkensjef ved Gloppen Hotell og brukte stipendet til å lage kokeboka «Bodils spiskammers».

– Det er ei kokebok som har betydd mye for meg. Den har fokus på lokale råvarer, historier om de lokale bøndene og produsentene, og gode gamle oppskrifter. En del av oppskriftene kommer også med en ny vri, forteller Fjellestad Eikrem.

Siden den gang har hun fortsatt å utforske og bruke lokale råvarer som kjøkkensjef på Gloppen Hotell i Sandane, i gamle Sogn og Fjordane fylke. Menyene hennes består kun av retter med lokale råvarer. Kjøkkenet har egne produksjonslokaler hvor Fjellestad Eikrem får utnyttet hele dyr til å lage råvarer til eget bruk.

– Jeg fikk et rikt nettverk gjennom Bondelaget og jeg samarbeider med mange flotte produsenter som jeg ikke visste om fra før. Dette gleder både meg og gjestene. Lokalmat er vårt varemerke og det håper jeg å fortsette med i lang tid, sier hun.

Fengslende engasjement

Hanne Frosta var Bondelagskokk i 2006. Hun drev restauranten Hanne på Høyden i Bergen i 15 år og vant blant annet Ingrid Espelid Matkulturpris. Siden den gang har hun blant annet gitt ut kokeboka «Norske smakar» sammen med Linda Eide, deltatt i «Smaken av Norge» og vært dommer i oste-VM. Kjærligheten til norske råvarer har bare blitt sterkere.

I 2016 la hun ned restauranten for å holde foredrag og kurs. Motivasjonen handlet om å inspirere flere til å oppdage lokalmat. For Frosta er formidlingsglede et stikkord.

– Nå stiller jeg på matfestivaler og holder kurs. Det koser jeg meg veldig med. Snart skal jeg holde kurs for Havforskningsinstituttet, og så skal jeg blant annet på en sider-festival, forteller hun engasjert over telefon.

I tillegg til dette jobber hun i dag som driftssjef i Bergen Fengsel. I Frostas ånd er dette selvsagt et fengsel hvor de dyrker egne grønnsaker og baker egne brød.

Lokale råvarer i Oslo-gryta

Tilbake i 2010 var det Jørn Lie som bar tittelen Bondelagskokk. Han drev restauranten Gamle Raadhus i Oslo, som kanskje er særlig kjent for den urnorske delikatessen lutefisk.

Kokkestipendet ble brukt til å realisere et prosjekt som skapte dialog mellom kokker og bønder, og som gjorde det lettere å spore kjøttet fra bonden og helt fram til tallerken.

– Da jeg var bondelagskokk knyttet jeg mye kontakter og fikk bidra til å fremsnakke NRF-kjøttet. Det er viktig for meg å utnytte kua også etter at vi har tatt melk. NRF-kua og dens kvaliteter var, og er fortsatt, mitt hjertebarn, forteller Lie

Senere skulle han også være med å bygge opp restaurantene Vaaghals og Code i hovedstaden, som begge har blitt tatt svært godt imot av både publikum og anmeldere. Førstnevnte ble blant annet kåret til «Årets beste nye restaurant» i 2015 og har høstet ros i Michelin-guiden en rekke ganger. I år sitter Lie også i juryen som skal kåre ny Bondelagskokk.