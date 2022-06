Fortsatt stort egg-overskudd

Forventet overskudd ligger på 1 100 tonn per juni. Overskuddet i 2022 ville blitt på om lag 2 900 tonn før tiltak. Vel 1 800 tonn av overskuddet er allerede avtalt tatt ut ved bruk av førtidsslakting, men prognosen viser at det uansett blir behov for ytterligere førtidsslakting. Noe av eggene er anvendt til miljøfôr.

– Må unngå flere nyetableringer

Uten førtidsslakting er tilførslene beregnet å øke med 2,6 prosent fra 2021. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å gå tilbake med 1-2 prosent i 2022. Det ventes en fortsatt overdekning inn i 2023.

– Det er svært viktig at vi unngår ytterligere nyetableringer i en næring som nå sliter med en betydelig overproduksjon. Det vil ramme alle produsenter, skriver Nortura i den nye prognosen.

For kjøtt, forventes god markedsbalanse etter en lengre periode med stor underdekning av norskprodusert svin og storfe. Grensehandel og reiseaktivitet har tatt seg opp, og det ventes nedgang i salget.

Storfe

Salget av helslakt av storfe ventes fortsatt å gå tilbake. Hittil i år har det vært en større underdekning som hovedsakelig er dekket opp av importkvoter og annen import. Det prognoseres et reguleringslager av storfe på nærmere 2 500 tonn ved utgangen av året. For året 2022 sett under ett viser prognosen et underskudd på om lag 2 700 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Til sammen ventes det en økning i tilførslene på 3 prosent i 2022.

Gris

Det ventes nedgang i salget og mindre importbehov også av gris i resten av 2022. For året som helhet viser prognosen et markedsunderskudd på 3 000 tonn svinekjøtt, etter at importkvotene for fersk helslakt og ribbe er benyttet.

Sau og lam

Tilførslene av sau og lam prognoseres å gå ned med 1 prosent i 2022. Tall pr. 1 mars viser en nedgang i antall søyer på 1,5 prosent fra 2021 og det forventes tilsvarende nedgang i antall lam på beite. På lengre sikt synes dagens saubestand å være på et riktig nivå og det må være en ambisjon å beholde dagens kapasitet.

Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 400 tonn ved utgangen av året.