– Fordeler og ulemper ved begge løsninger

Nibio konkluderer med at man «over tid bør satse mer på inmarksgjerder og mindre på sperregjerder». De mener evnen til å stoppe rein er bedre, samt at konsekvensene for miljø og samfunn er mindre, ved bruk av innmarksgjerder.

Det er Statsforvalteren i Trøndelag som ga Nibio oppdraget om å gjøre denne kunnskapskartleggingen. På spørsmål om de støtter konklusjonen i den nye rapporten, viser reindriftsdirektøren til at det uansett må gjøres «nødvendige vurderinger».

– Vi i forvaltningen erfarer at det er fordeler og ulemper ved begge gjerdetypene, men at den gjerdetypen som oftest fungerer best for å stoppe rein og har minst konsekvenser for miljøet og andre interesser, er innmarksgjerder, sier reindriftsdirektør Siv Merethe Belbo til Bondebladet – og gir et eksempel:

– Om det i et tilfelle dreier seg om 800 mål med fulldyrka eng, sier det seg selv at området ikke er egnet for innmarksgjerde. Uansett om det dreier seg om et konfliktområde eller ikke, har vi forpliktet oss til å gjøre de vurderingene som er nødvendige. Vi må ta med oss eventuelle konsekvenser for natur, miljø og samfunn.

Kostnadssiden

For bonden/grunneieren er oppsetts- og vedlikeholdskostnadene et hovedpoeng. Siden svarene fra informantene i undersøkelsen var sprikende her, valgte Nibio heller å innhente informasjon fra Nor-Skog AS om 2022-priser. Dette er en entreprenør som har satt opp flere av gjerdeanleggene i grensetraktene mellom Trøndelag og Innlandet fylker. Her er Nor-Skogs konklusjoner, som er gjengitt i rapporten:

* Meterpris på rundt 150 kroner (eks mva.) ferdig levert og satt opp, med forbehold om at materiell og fraktpriser kan endre seg raskt og mye. Da er det tatt utgangspunkt i en gjerdelengde på 1 000 meter, med 2,5 meter mellom stolpene, 125 cm. høy netting, 1 topptråd, 3 stk. grinder, beliggenhet i nærhet av vei/bebyggelse og at 50 prosent av traséen må ryddes for skog.

* Det har ikke så mye å si om det er et sperregjerde eller innmarksgjerde. Type gjerde og terreng, samt lengden, avgjør. Og et lite prosjekt vil typisk ha høyere pris per meter enn et stort prosjekt.

* Pris på vedlikehold vil ligge på ca. 5-10 kroner per meter, eks. mva.

Flest vil ha sperregjerde

Statsforvalteren har de siste to åra mottatt 14 søknader om konfliktforebyggende tiltak. Kun én ble avslått, grunnet manglende avtale med reindriften. Denne avtalen er nå på plass.

De innvilgede søknadene er fordelt på åtte innmarksgjerder og tre sperregjerder i utmark. I tillegg er det innvilget tilskudd til utvidet gjeting og flytting av rein med helikopter. 5,2 millioner er utbetalt til konfliktforebyggende tiltak i perioden.

Et vesentlig poeng er at det som vilkår for utbetaling av tilskudd må være enighet mellom partene om tiltaket.

– Det er enkelt å søke på disse midlene, men det kreves at begge parter – det vil si reindriften og jordbruket – er enige om tiltaket. Partene må være enige ikke bare om oppføring av gjerdet, men også kostnadsoverslaget og vedlikeholdet, sier Belbo.

Overrasket over konfliktnivået

– Hvordan vurderer du dagens konfliktnivå mellom partene kontra tidligere år?

– Det er åpenbart at konfliktene eskalerer i enkelte områder. Jeg er overrasket over konfliktnivået i enkelte kommuner, og vanskeligheten av å ha god dialog mellom partene, påpeker hun.

Flere forhold spiller inn, fremholder direktøren. Blant annet handler det om totaløkonomien i norsk jordbruk, men også at begge sider av konflikten er påvirket av klimatiske utfordringer.

– For reindrifta er det sentrale at reinen har god nok tilgang på areal og beiteområder. Økt grad av utbygging og forstyrrelser i form av hytter, vindkraftverk, veier, generell ferdsel og så videre, har gjort at områdebruken har endret seg – noen ganger av dyrene selv, andre ganger bevisst fra reindriftens side. I noen tilfeller har den nye områdebruken gått utover jordbruket i enkelte områder, sier Belbo.

På spørsmål om det er behov for nye grep for å roe gemyttene, trekker Belbo fram at Statsforvalteren ønsker en helhetlig gjennomgang av dagens reindriftslov. Dette er spilt inn fra flere hold, og er også inne som et punkt i regjeringserklæringen. Hun forventer at landbruks- og matminister Sandra Borch kommer på banen her.

Konfliktforebyggende tiltak * I reindriftsavtalen for 2023-2024, som ble inngått sist uke, er avtalepartene blant annet enige om å åpne for søknader om tilskudd til vedlikehold av gjerder som får godkjent sluttrapport i 2023. * Slik søknad kan sendes første gang fem år etter at sluttrapport for prosjektet er godkjent. Vilkårene for tilskudd er at gjerdet er i bruk, er løpende vedlikeholdt, i god stand og har fungert etter hensikten. Det gis et tilskudd på 10 kroner per løpemeter gjerde. * Satsen for eget arbeid økes fra 150 til 210 kroner. Det settes av 1,5 millioner kroner til ordningen. * Hva angår støtte til oppføring av sperregjerde/innmarksgjerde, kan det innvilges tilskudd med inntil 90 prosent av godkjent kostnadsoverslag.

