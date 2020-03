– Folk er bekymret for sæd-eksporten

– Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger om medlemmenes egen helse eller økonomi. Men folk er bekymret for sædeksporten når flytransport tas ned. Hva gjør vi da? Norsvin prøver å lete etter alternative distribusjonskanaler, forteller Norsvins administrerende direktør Olav Eik-Nes til Bondebladet.

Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin; verdens nest største selskap innen svinegenetikk.

Leveringstidspunkt kan bli endret

Han påpeker at flyplass-stenginger gjør at Norsvin må finne måter å hente sæden på fra flyplasser som er operative.

– Tidspunktet for når den (seminen) kommer fram, kan bli annerledes enn i dag. Da er det viktig at svineprodusenten holder seg oppdatert på våre hjemmesider, og er klar over at rutiner kan bli endret, sier Eik-Nes.

I en oppdatert melding på avlsselskapet og samvirkeforetakets hjemmesider mandag denne uka, fremgår det at seminproduksjonen og -distribusjonen går som normalt.

"Semindistribusjon med budbiler og buss fra Hamar, Stavanger og Skatval forventes fortsatt å gå som normalt", skriver Norsvin.

Kundene oppfordres imidlertid til å legge inn en dag ekstra sikkerhetsmargin.

"Norsvin oppfordrer våre kunder som får sædpakker sendt med Ekspress over natt om å være tidlig ute med bestilling, da det er risiko for forsinkelser. Vi oppfordrer til å legge inn en ekstra dag sikkerhetsmargin når det er mulig, for å øke sikkerheten for at pakken kommer fram i tide", heter det i Norsvin-meldingen.

Dekkes ikke av garantiordning

Bring og Posten varsler at koronasituasjonen innebærer force majeure. Dette betyr at Bring ikke har økonomisk ansvar, dersom det skjer avvik fra leveringsavtaler som normalt gjelder.

"Bring sin garantiordning vil altså ikke gjelde i denne situasjonen", heter det i meldingen. Posten og Bring understreker at konsernet gjør det de kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.

Eik-Nes opplyser for øvrig at ingen ansatte i Norsvin er smittet, men at Norsvin har folk som er i karantene etter at de har vært i utlandet.

– Folk fra Topigs som har vært i Nederland, har vært satt i karantene. Det dreier seg om 6-7 forskere. De jobber fra hjemmekontor. Ellers er all fysisk møtevirksomhet innstilt, forteller han.