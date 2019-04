Flomkrise rammer fattige og småbønder hardt

To av verdens fattigste land står under vann. Syklonen Idai herjet nylig i Mosambik, og Malawi er rammet av en ny flomkatastrofe. Utviklingsfondet roper nå varsko om klimaendringenes konsekvenser.

– Nå jobber vi for å få full oversikt over situasjonen, forteller Utviklingsfondets leder Jan Thomas Odegard på fondets hjemmesider.

Enorme konsekvenser

Malawis krisedepartement (Department of Disaster Management Affairs) melder om at 56 mennesker er bekreftet omkommet i Malawi som følge av de siste ukenes uvær. Nesten 185 000 familier, det vil si omtrent 920 000 mennesker, er rammet.

På toppen av dette traff syklonen Idai Mosambik. Over 1000 mennesker er fryktet omkommet, melder NRK. Ifølge FN kan over 1,5 millioner mennesker være rammet av ekstremværet. Folk har ikke tilgang på mat og infrastrukturen er ødelagt.

Småbønder særlig utsatt

Utvikliingsfondet følger utviklingen tett. Fondet mener situasjonen man nå ser, viser det store behovet for å satse på klimatilpasning og klimasmart landbruk.

- Søndag kom det også meldinger om at flere tusen hektar jord med mais (i Malawi) er skylt bord. Dette kommer til å få store konsekvenser for matforsyningen i de rammede områdene framover. Det er dramatisk i et land som Malawi, hvor underernæring allerede er et stort samfunnsproblem, påpeker Odegard.

Han er klar på at vi kommer til å se mer av denne typen værrelaterte katastrofer i framtida. FNs klimapanel advarer om at økte gjennomsnittstemperaturer fører til mer ustabilt vær og at flere værrelaterte katastrofer vil oppstå.

– Det er de fattigste som rammes hardest, og småbønder er særlig utsatt. Behovet for å satse på klimatilpasning og klimasmart landbruk er viktigere enn noen gang, sier Odegard.

Også rapporten «Er matsikkerheten truet? Klimaendringer og matproduksjon i Norge og i Malawi» fastslår av Malawis sårbarhet ovenfor klimaendringer er spesielt stor.

Bondelaget deltar i Utviklingsfondets bistandsarbeid i Malawi gjennom solidaritetsprosjektet «Bønder støtter bønder». 84 prosent av befolkningen i Malawi får sitt levebrød fra landbruket. Tobakk utgjør mer enn 60 prosent av eksporten.