Flere villsvin skutt i Norge

De siste åra har stadig flere villsvin blitt felt i Norge. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i jaktåret 2020-21 ble felt 450 dyr. Det er 140 flere enn i forrige jaktår, og en dobling fra jaktåret 2017-18.

Dyra kommer fra Sverige, og det er i innlandskommunene Kongsvinger, Våler, Åsnes og Elverum man har sett en stadig økning i antall felte villsvin. Men sist jaktår ble villsvin registrert også i innlandskommunen Rendalen, samt Verdal i Trøndelag.

Grunneierbasert forvaltning

Villsvin er en svartelistet art her til lands, og den store frykten er at dyra skal føre inn den fryktede og rasktspredende dyresykdommen Afrikansk svinepest også til Norge. I så fall, forventes milliardtap for norsk landbruk. Eksakt hvor mange villsvin som i dag finnes i Norge er usikkert, men det er tidligere anslått mellom 1 000 og 2 000 dyr.

Norge har ingen utryddelsesplan for denne arten, men myndighetene har i seinere år iverksatt en handlingsplan. Den inneholder enkelte tiltak som skal stimulere til økt jakt. Ett av disse er en godtgjørelse til jegere som sender inn fullstendige prøvesett fra villsvin felt under jakt i Norge.

Prøvesettene sendes da til Veterinærinstituttet, og godtgjørelsen er på 500 kroner per villsvin. I tillegg utbetales 1 500 kroner ekstra for hunndyr. Norsvin mener på sin side at planen er for passiv, og at Norge «spiller rulett med norsk svinehelse».

En grunneierbasert forvaltning ansees å være selve nøkkelen for å redusere vilsvinbestanden i Norge. Og som Bondebladet skrev i vinter, er oppslutningen om den grunneierbaserte tiltaksplanen styrket. Da ble også Viken Skog med i prosjektet – sammen med Bondelaget, Norskog, Glommen Mjøsen Skog og utmarksforvaltningen.

Største rådyrjakt på 20 år

Den nye jaktstatistikken, som SSB slapp sist uke, viser at jaktutbyttet har økt kraftig også på andre arter – ikke minst rådyr. I alt ble det skutt 34 300 rådyr i løpet av jaktåret 2020-21, hvilket er det største utbyttet som er registrert siden 1999-2000.

Gjennomsnittlig utbytte fra rådyrjakta de siste fire åra, har økt med 5 600 dyr sammenlignet med snittet i de fire foregående åra, viser oversikten. Indre Østfold og Lindesnes er kommunene med flest skutte rådyr.

Felte flere ryper

Også rype-utbyttet har økt, om man ser isolert på utviklingen fra forrige jaktår. Totalt ble det skutt 176 500 ryper (i hovedsak liryper) i løpet av jaktåret 2020-21, hvilket er 18 prosent høyere enn året før. Nivået er imidlertid på samme nivå som de fem foregående årene.

Rypa har gått kraftig tilbake, men er fortsatt den viltarten det skytes mest av: 49 700 fjellryper og 126 800 liryper det siste jaktåret.

Antall registrerte jegere er i det siste jaktåret oppe i 140 300. Det er 3,4 prosent flere enn i jaktåret 2019-20. 83 500 av jegerne jaktet småvilt, og 92 700 var på storviltjakt. 8,2 prosent av jegerne er nå kvinner. Det er en svak økning fra året før.