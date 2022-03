FK øker kornprisen for å sikre at bonden satser på matkorn

Les også: Frp ber regjeringa raskt sørge for lønnsomhet i matkorn

Felleskjøpet har bestemt seg for å firedoble sine satser for proteinbetaling for fôrkorn av hvete kommende sesong.

– Dette håper vi kan stimulere til økt hveteproduksjon. Økt proteintillegg på fôrhvete er Felleskjøpets bidrag til å redusere den økonomiske nedsiden ved mathvetedyrking dersom vær og dyrkingsforhold gjør at hveten ikke holde matkvalitet, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i en pressemelding.

– Dette er på nåværende tidspunkt vårt viktigste bidrag til å øke selvforsyningen av matkorn, supplerer styreleder Anne Jødahl Skuterud i FK Agri.

For fôrhvete med proteininnhold på 12,5 prosent, gis det i dag et proteintillegg på 1 øre pr. kilo. For kommende sesong, økes denne satsen til 5 øre. Fôrhvete med 13,0 prosent protein får et økt tillegg fra 2 til 7,5 øre pr. kilo. Og for fôrhvete med 13,5 prosent protein, økes tillegget fra 3 til 10 øre pr. kilo.

– Vi har et etisk ansvar for å produsere det vi kan av mat slik at vi ikke presser opp prisene på verdensmarkedet for dem som har mindre å rutte med, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

I tillegg til å øke proteinbetalingen til fôrkorn av hvete, har FK besluttet følgende tiltak på kort sikt:

* Økt produksjon av såkorn, spesielt hvete, foran kommende sesong. For såkorn som er bestilt, men ikke utlevert, er også FK fleksible dersom den enkelte kornbonde vil endre bestillingen til hvete.

* Sikkerhet for leveranse av gjødsel til årets vekstsesong.