FK Agri leverer takpark på Økern Portal

Pionerprosjektet i Oslo skal leveres av U.Reist, et datterselskap av Felleskjøpet. Dette er selskapets største leveranse innenfor urbant landbruk.

Bygget blir en tydelig del av bybildet, sentralt plassert på Økern, med nærhet til nye Økern Sentrum, flerbrukshall, kino og mange andre tilbud. Bygget danner en portal fra Løren mot Økern, med et stort gårdsrom som danner et amfi.

Økern Portal markerer startskuddet for en stor satsing der bondens kunnskap står sentralt i grønn byutvikling, skriver FK Agri i en pressemelding.

Regnvannet til plantene

FK Agri vil også levere et eget system som utjevner temperatursvingninger og forsinker avrenning, ved at store deler av regnvannet blir lagret og brukt til å vanne plantene på taket.

Bikuber, "meitemarkhotell" og ulike komposteringsløsninger står også på listen, i tillegg til full drift av taket.

Taket på Økern skal bli en park for byen og bydelen. Folk vil bli invitert til å delta i drift og dele avlingen gjennom andelslandbruk, som planlegges på taket, heter det i pressemeldingen.

– Vi er utrolig glade for at vi endelig, bokstavelig talt, får muligheten til å bringe bondens kunnskap inn i byen. Økern Portal er en fantastisk mulighet til å vise hva vi kan få til når landbruket og byrommet finner hverandre. Grønne byer er fremtiden og takene utgjør en fantastisk ressurs, som både befolkningen vil nye godt av, og som er viktig for selve byutviklingen, sier Øyvind Grimeland Koller, forretningsutvikler i FK Agri.

Åpent for alle

Til tross for at Økern Portal hovedsakelig er et næringsbygg, skal taket og store deler av bygget være åpent for allmennheten fra neste sommer.

– Taket gir oss en unik mulighet til å bygge kunnskap om norsk matproduksjon og dyrking av egen mat. Vi vil derfor legge til rette for kurs og ulike aktiviteter for store og små, slik at taket blir en arena for kunnskapsdeling, og ikke minst en sosial møteplass, sier Koller.

FK Agri har lagt stor vekt på å skape løsninger som gjør taket attraktivt og inkluderende. Det er blant annet bakgrunnen for at store deler av taket blir beplantet med frukt, bær, urter og spiselige blomster.

Bikuber og parsellhager

Taket har et areal på syv mål med utsikt i alle retninger – mot Holmenkollen, Ekebergåsen, Grefsenkollen og Oslofjorden.

Økern Portal vil være åpent for allmenheten med fasiliteter som løpebane, bikuber, petanque-anlegg, paviljong, restauranter, tuftepark og parsellhager.

– Vi skal invitere Oslos befolkning til å dyrke frukt og grønt på taket. Her skal barn og voksne få lære om beplantning og sirkulære kretsløp. Avfall fra bygget skal komposteres og brukes som gjødsel. Bærekraft står helt sentralt, sier Andreas Capjon som leder U.reist.

En smak av taket

Om lag 30 personer fikk nylig omvisning på taket, deriblant landbruks- og matminister Olaug Bollestad og byråd for finans i Oslo Kommune, Einar Wilhelmsen.

– Jeg syntes det er fantastisk å få komme hit for å se, kjenne på og smake på plantene som vokser her på taket. Jeg er opptatt av urbant landbruk, og håper lignende ideer og konsepter vokser utover i Norge. Grønne tak gir bedre luft, er viktig for insekter og ikke minst menneskene som skal arbeide og bo rundt her på Økern, sa Bollestad som plantet et epletre og smakte på urtene som vokser på taket.