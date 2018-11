Fire av ti bønder bruker aldri setebelte i traktoren

Kun 17 prosent av de spurte bøndene oppgir at de alltid bruker setebelte.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Sentio Research for Arbeidstilsynet, er utført blant 1000 bønder i oktober 2018.

Bøndene oppgir at de vanligste årsakene til at de ikke bruker belte, er at det ikke anses som nødvendig, at det er dårlig vane og at det er snakk om korte avstander, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

I 2017 viste en undersøkelse, utført av Agri analyse for Landbruksforsikring, at 19 prosent av bøndene alltid brukte bilbelte når de kjører traktor på vei. 29 prosent svarte at de som regel benytter belte.

Kunne hindret mange alvorlige ulykker

– Mange alvorlige ulykker og dødsulykker kunne vært unngått ved bruk av setebelte. En typisk ulykke skjer ved at fører blir kastet ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Med setebelte ville de blitt mørbanket, men sannsynligvis reddet livet. Å bruke setebelte er viktig og enkel måte å hindre alvorlige ulykker. Her trengs det en holdningsendring, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

De fleste alvorlige ulykker og dødsulykker i jordbruket er knyttet til bruk av traktor og utstyr som er montert på traktoren. Disse ulykkene utgjør over halvparten av ulykkene, skriver tilsynet.

Arbeidstilsynet har lagt merke til at det har vært mange dødsulykker og alvorlige ulykker med traktor i år. Ikke alle disse er arbeidsrelatert, og derfor heller ikke registrert i Arbeidstilsynets registre.

– Dette er en tendens som viser behov for handling. Bruk av setebelte kan utgjøre en forskjell på liv og død, Derfor vil Arbeidstilsynet oppfordre alle til å bruke setebelte i traktor, selv om det ikke er påbudt ved lov, sier Vollheim.

Alle traktorer skal ha montert setebelte

Det er krav om at traktorer alltid skal ha setebelte. Dette gjelder også eldre traktorer. I fire av ti tilsyn i 2017 fant Arbeidstilsynet at eldre traktorer fra før 1995 manglet setebelte.

– Ettermontering og bruk av setebelte er derfor en enkel måte å heve sikkerheten på, sier direktøren i Arbeidstilsynet.