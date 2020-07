Fersk fruktbonde til topps i CiderWorld 2020

Den unge bonden leverer musserende sider i ypperste verdensklasse. Det fikk han bevis for i helga, da han med 119 av 120 mulige poeng gikk til topps i denne kategorien under internasjonale CiderWorld 2020 i Frankfurt am Main i Tyskland.

– Helt uvirkelig

– Dette er helt uvirkelig - både for meg og regionen Ryfylke, som jeg representerer. Her har vi ingen tradisjon for siderproduksjon. Jeg startet med en prøveproduksjon i år, men etter denne gullmedaljen og det gode salget jeg har hatt i vinter, er det ingen vei tilbake. Det er bare å gi gass! sier en glad cidervinner.

Han holder til på Sæbø gard på Hjelmeland i Ryfylke, og er en av Rogalands første siderprodusenter. Sæbø har akkurat tatt over fruktgården han har vokst opp på. Nå utvikler den unge bonden gården slik at den kan produsere mange flere flasker enn de få han i dag har på lager.

Men Norge sikret seg flere gjeve plasseringer under CiderWorld 2020. I kategorien Is-sider ble det en delt nordisk seier med en ny norsk vinner i den meget erfarne siderprodusenten Marius Egge fra Egge gård i Lier. Egges Is-sider oppnådde 120 poeng av 120 mulige. Det samme gjorde en dansk siderpodusent.

Norsk siderproduksjon har utviklet seg raskt de siste fem til ti årene. Det store gjennombruddet kom etter at det ble lov med gårdssalg i 2016. I dag er det over 30 produsenter i hele Sør-Norge.

– Det ligger hardt arbeid bak

Daglig leder i Hanen, Bernt Bucher-Johannessen, gleder seg stort på vegne av de norske vinnerne.

– Først og fremt vil jeg gratulerer Marius Egge og Dan Olav Sæbø med fantasiske resultater. Dette ligger det hardt arbeid bak, og det lover meget godt for videreutviklingen av norsk sidernæring. Norsk epleproduksjon har utviklet seg meget positivt de de siste årene, og vil øke i betydning for norsk landbruk i årene som kommer, sier Hanen-lederen.

Nesten sambygding av Bollestad

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) fra Rogaland kjenner på en smule lokalpatriotisk glede på den dag som denne.

– Jeg må innrømme at det er litt spesielt morro at en nesten sambygding fra Hjelmeland og Rogaland er prisvinner! Norsk sidernæring er en suksesshistorie; salget av norskprodusert sider på Vinmonopolet har de siste årene økt mer enn 10-gangern, fra 15.000 liter i 2010 til 160.000 liter i 2019, påpeker statsråden.

Hun mener den norske grøntsektoren er inne i en god utvikling, der det er mange som satser i et marked som øker.

– Den norske selvforsyningen for frukt, bær og grønt er markert lavere enn den er for husdyrprodukter. Derfor har grøntsektoren vært sentral i de to siste jordbruksoppgjørene. Det er gjennomført en rekke tiltak for innovasjon og vekst, blant annet remerkede investeringsmidler, uttaler Bollestad.