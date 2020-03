Felleskjøpet varsler dyrere kraftfôr

– Det vi med stor sikkerhet kan si er at krona er svekka, og det er god grunn til å tro at svekkelsen vil vare ved. Det vil få en priseffekt relativt umiddelbart, og definitivt i andre halvår, sier Knut Røflo, adm. dir. i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Hvor mye penger det er snakk om er usikkert.

– Den store usikkerheten er knyttet til valuta, det vil helt sikkert bety økte kostnader på kraftfôr i andre halvår. Gjør vi det litt enkelt, handles det importfaktorer til norsk kraftfôr for cirka to milliarder. Det betyr at om euroen og dollaren kostet ti før og tolv nå, så blir det 400 millioner kroner i året, sier Røflo.

Rundt åtte milliarder per år

Røflo sier det totalt brukes omtrent åtte milliarder på kraftfôr per året i Norge. Om økningen blir på 200 millioner i annet halvår, er det en økning på om lag 5 prosent i det halvåret.

Røflo mener tilgangen på importerte råvarer til kraftfôret ikke vil forsvinne på grunn av korona.

– Det vi ser, og tror, er at den fysiske vareflyten vil stort sett fungere. Den vil ikke nødvendigvis gå som normalt, men vi tror ikke den vil stoppe opp. Det er en del utfordringer knyttet til logistikk. De vanlige rutene er litt omsnudd. Det er ikke alltid rutene går. Bransjen har så så mange containere i en retning, og har basert seg på last tilbake. Jeg er ikke så redd for om det går, men når det skjer, kan endres, sier FK-sjefen.

Tilgangen forsvinner ikke

Selv om det blir dyrere, er det ikke først og fremst tilgangen på proteinråvarer som blir påvirket.

– Ikke Brasil og soya, men ting som går i container. Vitaminer og slike ting, viktig, selv om det er små mengder.

Røflo sier mye av dette kommer fra Kina.

– Vi har litt buffer, og følger veldig godt med i markedet, sier han.

– Hvis det er lite volum, og viktige ingredienser. Er det ikke lurt å kjøpe inn for en lengre periode?

– Jo, og vi tar grep for å sikre oss så godt vi kan. Det er det mange som gjør nå, og vi må vi balansere det opp mot kostnader. Prisen går opp når alle gjør det, og typisk vil prisen gå veldig opp på veldig kortsiktige leveranser, svarer Knut Røflo.