Fasanoppdrett rammet av fugleinfluensa

Et fasanoppdrett i byen Ringsted på Sjælland, testet onsdag positivt for den alvorlige og meget smittsomme fugleinfluensaen (H5N8). Fasaneriet har en besetning på 550 fasaner. I tillegg er en hobbybesetning på Bornholm rammet nylig, melder danske landbrugsavisen.dk torsdag kveld.

Utbruddene føyer seg inn i en etter hvert lang rekke i Danmark. For bare én uke siden ble det forrige utbruddet konstatert. Hittil er det nå registrert utbrudd hos i alt syv oppdrett og fire hobbybesetninger siden 16. november 2020. Da ble en stor rugeeggbesetning med 29 000 høns i Tustrup rammet.

Fødevarestyrelsen: – Gjør alt vi kan

Arbeidet med å slå ned smitten er i gang. Det betyr nye restriksjoner for bøndene.

– H5N8 er meget smittsom, og vi gjør alt vi kan for å forhindre at fugleinfluensaen sprer seg til andre fugler. For å bremse smitten, innfører vi restriksjoner for fjærkre i området, sier soussjef Tim Petersen i Fødevarestyrelsen i en pressemelding etter de siste to utbruddene.

Besetningene har ifølge Fødevarestyrelsen overholdt alle krav og regler, men smitten har kommet inn allikevel. Sannsnligvis har det skjedd via ville fugler, mener Fødevarestyrelsen.

To soner opprettes

Nå blir det blant annet opprettet en beskyttelsessone og en overvåkingssone omkring de to nye utbruddene. Disse sonene er på henholdsvis tre og ti kilometer. Målet er at sonene skal sikre at smitten ikke sprer seg ytterligere.

Danmark slet med fugleinfluensa også i 2016-17, men situasjonen nå er klart mer alvorlig. Den gang var det kun ett utbrudd av den alvorlige fugleinfluensaen, og flere mindre utbrudd av den lavpatogene fugleinfluensaen. Regningen den gang kom på 108 millioner for fjørfebransjen. Hvor stor regningen blir nå, vites ikke.