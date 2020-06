Får selge kvoten likevel

Bondebladet har skrevet om fem bønder som alle møtte på tekniske problemer da de skulle selge kvoten sin.

– Jeg kom ikke inn, fortalte Kai Egil Olseng til Bondebladet om de hektiske minuttene foran pcen.

– Jeg fikk panikk, fortalte Sarpsborg-bonden.

Da Harald Vataker fra Sandefjord satt klar med alle papirene foran seg klokka 12, hadde han til og med kablet pcen i tilfelle trådløst var litt tregere. Men på siden han kom til stod det at «denne siden eksisterer ikke».

Les også: Melkebonde mener oppkjøpsrunden burde kanselleres

Også han endte på venteliste.

Nå har situasjonen løst seg. Selv om de bor i en region der kvoten er fylt opp, får de likevel selge kvoten sin.

Landbruksdepartementet har sendt et brev til Landbruksdirektoratet, der det står at de åpner for ekstra salg av melkekvote på grunn av de tekniske problemene.

Feilen lå hos direktoratet

I brevet står det:

«Da Landbruksdirektoratet åpnet opp for påmelding til den ekstraordinære oppkjøpsordningen for kvote 2. januar 2020 kl. 12:00 opplevde direktoratet »en uventet teknisk treghet i det elektroniske systemet«. Dette medførte at lenken til søknadsskjemaet ikke fungerte, og ingen fikk sendt inn elektronisk søknad før kl. 12:03. For å kompensere, trakk direktoratet fra 3 minutter på alle elektroniske søknader som ble levert 2. januar, slik at disse ble sidestilt tidsmessig med søknadene som ble sendt inn rekommandert.

Les også: Når ikke målet om oppkjøp av 40 millioner liter

Seks produsenter sendte klage til Landbruksdirektoratet etter å ha forsøkt flere ganger å få sendt inn salgssøknad, og dermed fått registrert senere søknadstidspunkt enn de mener de skulle hatt. Direktoratet har informert om at tre av søkerne har rykket opp fra venteliste og fått tilbud om å selge kvote. Tre produsenter står fortsatt på venteliste.

Landbruks- og matdepartementet mener at disse produsentene bør få selge den kvoten de søkte om, til tross for at en slik løsning innebærer at to produksjonsregioner går ut over tilgjengelig oppkjøpsvolum.

Bakgrunnen er at produsentene ikke kan lastes fordi feilen i systemet lå hos Landbruksdirektoratet», skriver departementet.

Fortsetter med korn

Annonse

Både Olseng og Vataker er blant de tre som fortsatt stod på venteliste, og som nå får tilbud. Den tredje er fra Agder.

Kai Egil Olseng skriver nå på søknaden sin. Da Bondebladet snakket med ham, hadde han nettopp vært i kontakt med kartverket. Det hadde han ikke forventet få dager tidligere.

– Etter 31. mars slo jeg det fra meg, jeg regna med at det var avgjort, sier Olseng.

Nå må han snu hodet rundt igjen.

– Jeg måtte begynne å tenke nytt. Jeg har sådd eng på 70 mål. Nå skal jeg ta opp igjen nesten alt, og dyrke korn der. Jeg skal bare ha gras på det dårligste stedet, sier melkebonden.

Han har vært melkebonde i 40 år, men selv om han gir seg med melk, slutter han ikke som bonde.

– Jeg skal ha korn og litt dyr. Jeg har noen hester, sier Kai Egil Olseng.

Slaktedyr og korn

Harald Vataker skal også fortsette som bonde.

– Jeg kommer til å ha noen slaktedyr i første omgang, og korn. Jeg fortsetter som bonde, men ikke med melk, sier Vataker.

Han er glad for at han nå får selge kvoten sin.

– Det føles bra at det endelig har kommet en avgjørelse. Det har tatt tid. Det er ikke noe ok når man først har tatt en beslutning om å slutte. Det er vanskelig å planlegge når man ikke vet hvordan det skal bli til neste år, sier Vataker.

– Bidrar til rettssikkerhet

Olav Sandlund er sjef for produksjonsregulering i Landbruksdirektoratet.

– Når vi fikk brevet fra Landbruksdepartementet, følger vi opp det, selvfølgelig, sier han.

– Det er veldig ålreit for oss at vi fikk løst det på denne måten. Vi ønsket i utgangspunktet å løse det via at folk rykket opp fra ventelista, om det lot seg gjøre. Når det ikke lot seg gjøre, var det greit å få dette brevet fra departementet, sier Sandlund.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes mener det er bra at de tre fikk selge kvoten sin.

– Det har vært stor oppmerksomhet knytta til den ekstraordinære utkjøpsordningen, og fastsatt konkret dato og klokkeslett, 2. januar klokka 12. Mange forsøkte å komme tidlig i køen. Når det oppstod en teknisk svikt på oppstartstidspunktet og tre produsenter ikke kom med i ordningen begrunna i den tekniske svikten, er det bra at departementet bidrar til at rettssikkerheten til produsentene blir ivaretatt, sier Bartnes.