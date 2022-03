Epletveit: – Vi må ta ansvar og produsere meir mat.

Fylkesleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, var innom mange tema i sin årsmøtetale, blant anna krigen i Ukraina.

«Når vi ser kva som skjer i Ukraina, så har vi det trass alt godt her på berget. La oss sende nokon varme tankar til det ukrainske folk, og ikkje minst våre kollegaer i Ukraina som totalt har mista sin moglegheit til å produsere mat. Å føresjå alle konsekvensane av sanksjonar mot Russland, og det faktum at Ukraina som produsere ein vesentleg del av verdas matkveite, nå er under angrep skal eg ikkje gje meg ut på. Men at krigen vil påverke oss i lang tid framover er sikkert.»

«Med krig i Europa sitt matfat bør vi ta ansvar og produsere meir mat. Men det føreset jo sjølvsagt at vilkåra ligg til rette for det. På tysdag gjekk landbruks- og matministeren ut med lovnad om at det skulle lønne seg å så matkorn. Det er bra. For husdyrfylket Rogaland, med ein prosent av norsk kornproduksjon, er det andre område i landbrukspolitikken vi treng meir lovnader på. Og kanskje fekk vi ein lovnad eller to på Varhaug-møtet», sa Epletveit.

Avslutningsvis var fylkesleiaren innom både vipa og våronna.

«Vipa er komen, våronna er i startgropa og vi skal formidle betydninga av vårt arbeid. Vi skal plante, så og ta i mot nytt liv, som vi seinare skal hauste av. På same måte skal vi nå som bondelag legge grunnlaget og aksepten hos politikarane og folk flest, at matjorda er viktig, at bonden er viktig. Men at sjølv ikkje bonden kan leve på luft og kjærleik til jorda og dyra sine. Vi skal i lag legge grunnlaget for at våre representantar i forhandlingsutvalet, med Bjørn Gimming i spissen, skal dra i land tidenes jordbruksoppgjer. Her vil eg ønske oss alle lykke til. Eg forventar eit stort engasjement i tida framover.»

«Eg håper på eit ryddig ordskifte, der vi tar oss tid til å lytte til kvarandre sin inngang, og til slutt landar på gode vedtak og resolusjonar for landbruket i Rogaland. For om vi er knakande ueinige på enkelte område, så kan vi alle vere einige om at mat på vi ha, i dag, i morgon, og for all framtid. Den kan vi produsere. Spørsmålet framover er; får vi dei rammevilkåra som trengst?»

I resolusjon frå årsmøtet heiter det:

Ei urolig verd krev eit robust landbruk. I ein krevjande og ustabil verdsmarknad er norsk mat på norske ressursar viktigare enn det har vore på lenge! Eit aktivt landbruk er den beste beredskapen. I ein pressa verdsmarknad er det viktig å auka sjølvforsyninga i solidaritet med andre land.

Rogalandsbonden leverer trygg og bærekraftig mat i verdsklasse, og har høve til å auka produksjonen, men då treng den aktive bonden dekning for kostnadsvekst og inntekt på nivå med andre. Rogalandsbonden vil og kan auka sjølvforsyninga og gjera Noreg mindre avhengig av import.