En økning på ti bjørner i Norge siste året

I fjor ble det påvist 160 brunbjørner i Norge. Dette er det høyeste antallet som er registrert i landet siden 2010, skriver forskning.no. Resultatene presenteres i en rapport som Nibio Svanhovd har laget på oppdrag fra Rovdata.

I løpet av fjoråret ble det analysert til sammen 1.513 prøver med antatt opphav fra brunbjørn, hvorav 949 ekskrementprøver, 547 hårprøver, 4 urinprøver og 13 vevsprøver.

Av de analyserte prøvene ga 61 prosent et positivt utslag for brunbjørn DNA, og 51 prosent resulterte i DNA med tilstrekkelig kvalitet for individbestemmelse.

– Til sammen ble det identifisert 160 brunbjørner, som er et minimumstall for bjørner som har vært innom Norges grenser i løpet av 2021. 67 var hunnbjørner, mens 93 var hannbjørner, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Som tidligere år ble det påvist flest brunbjørner i fylkene Troms og Finnmark med 68, Innlandet med 66 og Trøndelag med 25.

Innlandet hadde i 2021 det høyeste antallet påviste individer siden overvåkingsprogrammet startet i 2009.

Av de 160 brunbjørnene som ble påvist i Norge i fjor var 116 individer, tilsvarende 73 prosent, kjent fra før.

Bjørnene som ikke er kjent fra før, er enten unger som er født inn i bestanden, eller så er de innvandret fra våre naboland eller ikke fanget opp i tidligere års innsamlinger.

– Av de 160 brunbjørnene som ble påvist i Norge i 2021, var 32 individer tidligere påvist med DNA-analyse i Sverige, Finland eller Russland, sier Snorre Hagen, leder hos Nibio Svanhovd.