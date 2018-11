– En kjempeseier for norsk landbruk

Tingvollost fra Nordmøre danket ut alle konkurrentene da de ble kåret til produsent av verdens beste ost i 2016 - Kraftkar.

Det skjedde under den 29. World Cheese Awards i den spanske byen San Sebastian, og den norske blåmuggosten slo to spanske oster på oppløpet.

– Det var helt fantastisk for en liten familiebedrift som Tingvollost, sier styreleder Gunnar Waagen, som selv var til stede og mottok prisen. Nå er han i Bergen med Tingvolllost, og som styreleder i Norsk Gardsost.

– Det er utolig stort å få oste-VM her til Bergen. Det er første gang det blir arrangert i Nord-Europa, og det er andre gang VM blir arrangert utenfor Storbritannia, sier Waagen.

Vinnereosten fra 2016 er med også i år. – Det er lov, og osten kan jo smake en del annerledes enn den som vant i 2016. Jeg håper vi får en annen norsk vinner i år, det hadde vært veldig moro for norsk ost og norsk landbruk. Uansett er VM her en kjempeseier for norsk ost og norsk landbruk, sier han.

3472 oster

Ifølge Hanen, som sammen med Norsk Gardsost er hovedarrangør, har det aldri vært så mange oster og osteprodusenter påmeldt til World Cheese Awards (WCA).

3472 oster fra 41 land deltar. Norge stiller med 175 oster fra 58 ysterier, og over 230 dommere skal smake seg fram til de beste ostene og årets vinner.

Annonse

Norge er en ostenasjon

– Dette er utrolig moro og stort for Norge. Vi har blitt en ostenasjon, og jeg håper mange finner fram til Grieghallen, og oppdager all den gode osten vi har her i landet, sier landbruksminister Bård Hoksrud.

Statsråden innrømmer at han mest av alt er en brun- og gulost spiser, men at han nå skal prøvespise en del nye oster.

– Det er utrolig mange spennende oster her, og jeg kommer nok til å kjøpe en del oster med meg hjem, sier Hoksrud.

– Har du et vinnertips?

– Nei, det har jeg ikke, men jeg håper på en norsk vinner. Uansett er dette en kjempesuksess for oste-Norge og all lokalmaten her i landet, sier ministeren.

Øker for hvert år

Norge deltok på Oste-VM for første gang i 2011. Da var det kun Tingvollost som representerte Norge. Den norske deltakelsen har økt hvert år og nå deltar brorparten av norske ysterier på oste-VM i Bergen.

– Det er fantastisk tilfredsstillende for oss at så mange norske produsenter deltar, sier daglig leder i Hanen, Bernt Bucher Johannessen.