Én dansk bonde har fortsatt 4000 mink

Inntil fredag 15. januar, var det fortsatt omkring 5 000 levende mink tilbake i Danmark. Men fredag skal også disse dyra i utgangspunktet avlives i tråd med en lov som gjør det ulovlig å holde mink.

"I utgangspunktet"? Jo, forskere ved AU krysser stadig fingrene for å få et nytt forskningsprojekt godkjent. Skjer det, kan det være håp i hengende snøre for de ytterst få som ennå har igjen dyr - og dyra, skriver danske landbrugsavisen.dk. Det er forskere fra Rigshospitalet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet som nå er minkavlernes siste håp.

Håp i hengende snøre?

Forskerne har nemlig søkt om 70 millioner kroner til et treårig forskningsprojekt, som skal undersøke hvordan koronavaksinen virker på mink, og hvordan smittespredningen virker. Det skriver Uniavisen på Aarhus Universitet.

Problemet er bare at det kun er noen ganske få mink tilbake i Danmark - nemlig omkring 5 000. Dessuten er forskerne i et kappløp med tiden, for seinest fredag den 15. januar skal alle mink i Danmark være avlivet. Her inntrer forbudet mot å holde mink i Danmark til og med 2021 i kraft.

– Vi har funnet en minkavler ved Hobro, som vi kan kjøpe minkene av. Men hvis vi ikke får godkjennelsen, kan han bli nødt til å avlive dyrene. For hvis han har dem fredag, kan han risikere å bli straffet. Jeg tror ikke noen kunne finne på å sette ham i fengsel, men det er en usikker situasjon for oss og for ham, og vi kan risikere at han føler seg tvunget til å avlive sine minkdyr, sier Steen Henrik Møller ved Aaurhus Universitet til Maskinbladet.

Til landbrugsavisen.dk forteller Møller at han ennå ikke har hørt noe rundt ansøkningen, og derfor ikke vet om prosjektet lykkes.

– Men vi håper på det beste, sier han.

To avlere igjen

En av de siste minkavlerne i Danmark er nordjyske Erik Vammen fra Hobro. Han har beholdt mellom 4 000 og 5 000 av sine avlsdyr. Bonden har tidligere fortalt til landbrugsavisen.dk at han ikke utelukkende har bevart sine avlsdyr for å protestere mot regjeringens beslutning om å avvikle minkbransjen. Han vil ganske enkelt bare passe sine minkdyr, inntil lovgivningen sier noe annet.

Per fredag formiddag, da landbrugsavisen.dk snakker med ham, har ikke Vammen lov til å ha mink. Han frykter imidlertid ikke å bli straffet.

– Jeg beholder mine mink. Planen er jo at minkavlen skal i gang igjen i Danmark, og jeg har lovet at de kan inngå i et forskningsprosjekt. Hvis det ikke blir til noe, håper jeg at Fødevarestyrelsen er så "fair" at jeg kan få lov til å få mine mink ut av landet. Det kan de vel ikke forby meg, sier Erik Vammen.