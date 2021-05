Eldgammelt bjørne-DNA hentet ut fra en grotte

Forskere hentet ut jordprøver fra gulvet i en grotte i Mexico. Der fant de DNA fra to bjørnearter: svartbjørn og en gigantisk utdødd kjøtteter. De bodde i hulen på slutten av den siste istiden.

Uten å behøve hverken tenner eller knokler kunne forskerne sekvensere nok DNA til å sammenligne genomene med andre bestander av bjørner i Amerika.

– Jeg overdriver ikke når jeg sier at potensialet for å hente ut denne typen informasjon fra en jordprøve på bare noen få gram, vil revolusjonere feltet vårt, sier Mikkel Winther Pedersen, universitetslektor ved Københavns Universitet i en pressemelding.

Annonse

Peter Heintzman ved UiT Norges arktiske universitet har vært med på studien. Han er ekspert på gammelt DNA. Fossile knokler er nokså sjeldne, sier Heintzman til forskning.no.

– Jord er overalt. Fordi det avsettes gradvis over tid, kan du ekstrahere DNA fra forskjellige nivåer og få en mye finere tidslinje for når det det skjedde endringer.

Det nye i studien er at forskerne har klart å hente ut såpass mye DNA at de kan se på genetiske forskjeller mellom ulike dyregrupper. Det teknologiske framskrittet åpner for å utforske en rekke nye spørsmål, mener Heintzman.