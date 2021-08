Du kan fortsatt nominere Årets Unge Bonde 2021

«Årets unge bonde» er en kåring som arrangeres av Felleskjøpet, McDonald´s Norge og Norges Bygdeungdomslag. Konkurransen arrangeres i år for 12. gang. Fristen for å nominere kandidater i år, er mandag 30. august.

Finalistene blir avgjort via en avstemning på nettet, og en ekspertjury vil kåre vinneren. Premien er 20 000 kroner i reisestipend, et gavekort på Felleskjøpet til en verdi av 10 000 kroner og avløser i inntil en uke, levert av Norske Landbrukstjenester.

Du kan nominere kandidater her!

Hensikten med kåringen, er å finne fram til ledende unge bønder i Norge og kåre den beste blant disse. Kriteriene for å bli Årets unge bonde er enkle: Bonden må være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

I fjor ble Årets Unge Bonde 2020 et par, nemlig de klimabevisste potetbøndene Dina Sætre og Henning Andreas Holand. De to driver hovedsakelig med potetproduksjon, nærmere bestemt produksjon av mandelpoteter, på Fonn-Holand gård. Gården ligger på Engeløya i Nordland, og det unge paret overtok den etter Hennings foreldre i 2018. Paret gikk seirende ut blant flere hundre nominerte kandidater.