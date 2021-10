Temaet for landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) er "Norsk jordbruk i 2030". Småbrukarlaget er klar på at det trengs en reelt ny kurs i landbrukspolitikken om dystre framskrivninger for nettopp 2030 ikke skal bli en realitet.

Dystre framskrivinger uten kursendring

Før stortingsvalget, la SSB fram tall som viser at hvert sjette norske gårdsbruk er blitt nedlagt siden 2010. I dag er det igjen 38 633 bruk. Småbrukarlagets framskrivinger, som ble lagt fram under landsmøtet på Gardermoen lørdag, viser at antallet vil være nede i 32 000 i 2030 om det ikke legges opp en ny kurs.

Antallet melkebruk ventes å falle til 4 600, mot dagens 7 150. Antall kornbruk ventes å synke fra dagens rundt 10 000 til under 8 000, viser Småbrukarlagets framskrivinger.

Den nye regjeringa har ikke målfestet hvor mange bønder det skal være i 2030. Noe tidspunkt for tetting av inntektsgapet er heller ikke satt nå, selv om regjeringa i plattformen har forpliktet seg til å vedta en konkret og tidfestet plan for nettopp dette. Når den planen legges fram, er per i dag helt i det blå.

Les også: Han vurderer bøndenes inntekt

– God start for Ap og Sp

Men småbrukarlagsleder Kjersti Hoff ga i sin landsmøtetale lørdag uttrykk for håp om kursendring med Ap og Sp i regjering. To dager før hennes tale, ble staten og jordbruket enige om en avtale for foreløpig kompensasjon på 754 millioner for å håndtere ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og byggevarer. Øvrige kostnader vil partene komme tilbake til i 2022, i forbindelse med neste års jordbruksoppgjør.

– Med ny regjering, har vi nå fått en foreløpig kompensasjon. I tillegg har vi en klar protokoll om at øvrige kostnader skal følges opp til våren. Det er en veldig god start for vår nye regjering. Det er håp for penger og retningsendring nå. Hurdalsplattformen viser en mye større forståelse for betydningen av jordbruk enn tidligere. Dette viser at det nytter å drive aktivt påvirkningsarbeid gjennom samtaler, skriftlige forslag og allianser, sa NBS-leder Kjersti Hoff i sin tale lørdag.

Småbrukarlaget har hatt, og har, et slagord: Norge trenger flere bønder. Men siden 70-tallet har antallet bønder gått ned fra 160 000 til under 40 000 i dag.

– Tanken har vært at lønnsomheten vil bli bedre bare vi blir færre. Men NBS har ikke trodd det. Vi har kjempa mot ethvert strukturbrudd. Nå er vi så få at det er vanskelig å få utført samfunnsoppdraget. Vi må bli flere for å utvikle gode lokalsamfunn, utvikle kulturlandskapet og produsere god og klimavennlig mat, for å øke selvforsyningen og styrke beredskapen, sa Hoff.

Annonse

Forventer retningsendring

På 70-tallet, som i dag, ble det igangsatt prosesser for en kraftig opptapping av lønnsomheteten i næringa. I stedet akselererte den såkalte "bondekannibalismen", poengterte Hoff. Den fella går ikke næringa i nå, påpekte hun. Utfordringen blir ikke minst å få utjevnet inntektsgapet til andre grupper i samfunnet og styrket bondens lønnsomhet, og samtidig opprettholde landbruket over hele landet og unngå overproduksjon.

– Nå må vi ha retningsendring i bærekraftig retning, for hele landet. Vi må ha større og mindre gårdsbruk. Sterkere markedsreguleringsverktøy er en nøkkel. Vi må slutte å importere den maten vi kan produsere selv. Vi må tenke kortsiktig fram mot neste års oppgjør og langsiktig fram mot 2030, oppsummere Hoff.

Les også: Simon vil gjøre gården til heltidsjobb

Krever økt årsverksinntekt for hele jordbruket

Delegat Birger Bull fra Tromsøysund er ikke like begeistret for plattformen. Han ser ingen reell kursendring med Ap og Sps ønskede politikk for norsk landbruk.

– Vi fikk gjennomslag for en liten kostnadskompensasjon, med ny regjering. Men det er ikke stort å skryte av utenom dét. Norsk landbrukspolitikk ligger fast. Den har det vært konsensus om i 50 år. Vi skal fortsatt leve av økt volum. Bare spør Tine. Ansvaret har vi kanskje mest selv. For akkurat som Bondelaget, har vi forhandlet ut fra hva vi har trodd vi skal få gjennomslag for, sa Bull i sitt innlegg til landsmøtet.

Bull mener også ledelsen i NBS har ett og annet å lære av bondeopprørerne. I starten var det bare en håndfull av disse, men det vokste raskt til et landsdekkende opprør på siden av bondeorganisasjonene.

– Vi har én sak å jobbe med de neste åra: Økt inntekt per årsverk, for hele jordbruket Klarer vi ikke å få fram dette budskapet like godt som en fem manns dugnadsgjeng, må vi spørre oss om vi er de rette personene på rett plass, sa Bull.

Delegat Astrid Olstad fra Øyer/Tretten NBS i Gudbrandsdalen sluttet seg til. Lønnsomheten må opp, og dette er det NBS nå må konsentrere seg om, påpekte hun.

– Bondeopprøret har vist oss at det er mangel på lønnsomhet i hele næringa. Om noen år kan store deler av det norske jordbruket være avviklet. Særlig de store og mellomstore står i fare. Vi er nå kommet til den absolutte smertegrensa. Vi må ta hele landet i bruk, har vår ganske nye finansminister Trygve Slagsvold Vedum sagt. Ja, vi må gjøre det, om vi skal opprettholde en desentralisert politikk og levende bygder. Vil du ta kostnaden for det, Trygve? spør Olstad.