– Den største oppgaven er foran oss

Når status skal gjøres opp før jul, har det vært mange saker å kjempe for i høst.

– Årsmøtet fattet et svært viktig vedtak da vi slo fast at målet er en inntekt på nivå med gjennomsnittsinntekten i samfunnet. Vi tok det videre i #Landbruksløftet som jeg tror alle kommende Stortingsrepresentanter fikk overlevert i valgkampen. Det endelige gjennomslaget kom i ny regjeringsplattform med den kraftigste inntektsmålsettinga siden 70-tallet, sier Gimming.

Det er en kraftig forpliktelse for regjeringa, som de må oppfylle, fortsetter Bjørn Gimming, - men også en forpliktelse for vår samla jobbing i landbruket.

– Ingen tvil om at tallet blir svært høyt

Kostnadene til bonden har økt sterkt bare gjennom det siste halvåret. Vil kravet fra jordbruket forholde seg til det?

– Selvfølgelig, vi kommer, som alltid, til å kreve at alle kostnadene blir dekket. I jordbruksforhandlingene dekkes kostnadene først, deretter forhandles det om kommende inntektsmulighetene og tetting av gap. Det er ingen tvil om at tallet for kostnadsdekning kommer til å bli svært høyt fra jordbrukets side, det kan jeg si allerede nå, selv om vi ikke vet hva kostnadsveksten til slutt vil utgjøre, sier Gimming.

Grytten-utvalget leverer sin anbefaling for et tallgrunnlag med nivå-vurdering av bondens inntekt i juli. Hva vil ligge til grunn i vårens oppgjør da?

– Til våren vil Budsjettnemnda levere sine vurderinger ut fra eksisterende tallgrunnlag, blant annet over kostnadsutviklingen. Som jeg har sagt tidligere er ikke det et hinder for at Bondelaget kommer til å kreve at en stor jafs av inntektsgapet skal tettes til våren. Det er nødvendig for å klare målet om å få inntekten på nivå med andre grupper i løpet av stortingsperioden, understreker Gimming.

Ved siden av å jobbe for et kraftig inntektsløft mens regjeringsforhandlingene pågikk på Hurdal, så ba Bondelaget også om midler til tilleggsforhandlinger og investeringsmidler?

– Og det ga resultater. Jeg trodde det var mulig å få til, og vi fikk en kompensasjonsavtale med en foreløpig og delvis kompensasjon og vi fikk investeringsmidler utenfor jordbruksavtalen. Så har kostnadene økt siden det, og vi trenger enda flere midler som kan brukes målretta for omstilling fra båsfjøs til løsdrift. Men det var viktig for bonden å få dette til.

– Trykket vil merkes

Inntektsjobbinga framover, hvordan ser den ut nå?

– Nå sender vi ut studiemateriell til alle lokallaga og ber om innspill til kravet. Jeg håper at så mange som mulig gjør det, gir uttrykk for sine meninger og situasjonen hos seg, og bruker sin demokratiske rett til å påvirke. Det er viktig for meg og for forhandlingsutvalget, sier Gimming. – Så vil det gå slag i slag utover våren med blant annet politisk jobbing for å trykke på for å tette inntektsgapet. Legger vi ned samme innsats som i valgkampen, fra hele organisasjonen, er jeg ikke i tvil om at det vil merkes, avslutter Gimming.

Fristen for lokallaga til å gi innspill er tidlig februar, deretter samler fylkeslaga innspillene og sender Norges Bondelag. Det er et viktig grunnlag for forhandlingene til våren.

