Den Sorte Havre vant landbrukspris

Selskapet har gjort god butikk av en edel råvare som i flere år var forbeholdt hester. I fjor omsatte Tveter Gård Foredling AS for 10,2 millioner kroner, mot 7,7 millioner året før. Driftsresultatet i fjor endte på nær 2,3 millioner. Selskapet ble stiftet i 2019.

Den gamle kornarten svarthavre har blitt dyrket i Norge siden før vikingetiden. Da eierne av Tveter gård i Våler i Østfold fikk høre om kornarten, etablerte de Den Sorte Havre. Målet var å dyrke verdens beste havre av urkornet, utvikle innovative produkter med høy kvalitet og nå ut til hele verden med sine gode og sunne produkter.

Mål: Verdens sunneste havre

Juryen viser til at selskapet har klart å utnytte gårdens og landbrukets ressurser på en spennende og lønnsom måte, og har klart å skape noe eget fra jord til bord. Gården drives av Ingunn og Johan Anstensrud.

– Vi i Den Sorte Havre streber etter å dyrke verdens sunneste havre, bærekraftig og helt uten sprøytemidler, samt utvikle fantastiske og smakfulle produkter som får fram det unike i urkornet svarthavre. Vi er utrolig takknemlig for å få denne anerkjennelsen, og for alle dem som heier på oss og skal ha en del av æren for både denne prisen og at vi har kommet hit vi er i dag, sier Anstensrud i en pressemelding onsdag.

Selskapet har lyktes med å bygge en merkevare, og har fått innpass hos de store aktørene i dagligvarebransjen med sine havregryn, müslier, ulike økologiske bakemikser, havremel og middagsproduktet havreris. De har også blitt synlige både i det nasjonale og det internasjonale markedet.

Bærekraftig

Vinneren har nå et samarbeid med 20 bønder som dyrker urkorn etter avtale. Dyrkingen skjer uten kjemiske innsatsmidler, og solenergi benyttes til tørking av kornet.

– Vinneren er et godt eksempel på en tradisjonell landbruksvirksomhet som gjennom nytenking, markedsorientering og kvalitetsbevissthet har bygget opp en bærekraftig virksomhet som i tillegg til salg gjennom de store norske dagligvarekjedene også selger til utlandet, sier juryleder og regiondirektør i Innovasjon Norge for Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen.

Kandidatene til årets pris ble vurdert ut fra kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og innovasjon.