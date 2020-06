– De har levert en plan for framtida

Mandag la Nortura-administrasjonen fram sin rammeplan for ny industristruktur i landets største kjøttkonsern. Styret har vedtatt retningen, men skal også vedta hvert enkelt steg i planen - en plan som går over fire år. Dermed kan endringer skje underveis, men styreleder Trine Hasvang Vaag vender tommelen opp.

– Dette er en plan for framtida, sier Vaag til Bondebladet.

200-300 arbeidsplasser i faresonen

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen er klar på at Nortura nå legger opp til sin største og mest offensive satsing noensinne. Investeringsløftet er på 1,4 milliarder kroner.

For pengene, forventer ledelsen å få igjen både høyteknologiske anlegg, styrket konkurransekraft og sikring av landbruk i hele landet. Administrasjonen mener planen vil bane vei for økt lønnsomhet tilsvarende 300-400 millioner årlig.

Samtidig går administrasjonen inn for å legge ned to anlegg - ett i Gol i Hallingdal, og ett i Sandeid i Nord-Rogaland. Totalt kan 200-300 ansatte bli rammet.

– Administrasjonen har lagt fram sin plan, men den kunne ikke ha vært lagt fram om ikke også styret hadde pekt på retningen. Vi er innforstått med at dette er tiltak som må gjøres. Samtidig har styret forbeholdt seg retten til å si ja eller nei om det skulle dukke opp nye elementer som gjør planen krevende, eller om økonomien ikke er så god som nå, utdyper Vaag.

Fortsatt blodrøde tall

Per årets første tertial, går landets største kjøttkonsern i minus. Resultat før skatt viser et underskudd på 126 millioner kroner. "Resultatet vurderes som svakt, men samtidig er første tertial normalt det svakeste gjennom året som følge av sesongmessig lav kapasitetsutnyttelse", heter det i tertialresultatet, som ble lagt fram torsdag sist uke.

Driftsresultatet endte på minus 84 millioner, mens omsetningen økte svakt og endte på 7,4 milliarder.

– Har lært mye av Nortura Otta-saken

I fjor høst og vinter ble det rabalder, da Nortura vedtok å legge ned hjørnesteinsbedriften Nortura Otta i Gudbrandsdalen. Engasjementet har vært enormt, og ikke bare på lokalplan. Men i sommer avvikles uansett slakteriet.

– Venter dere mer av det samme bråket nå - bare i andre deler av landet?

– Jeg tror det å legge fram en helhetlig plan, gjør at eierne i større grad forstår hvor vi skal. Eierne og Norturas årsmøte har vært tydelig på at de ikke er fornøyd med Norturas resultater. Det tar styret på høyeste alvor, sier styrelederen.

Hun mener ledelsen har lært mye av fjorårets betente Nortura Otta-sak. Vaag viser til at ledelsen denne gangen har prøvd å involvere folk "helt ned på kretsnivå". Møter er avholdt, og ifølge Vaag ligger det flere tusen sider med utredninger bak den planen som nå er lansert.

Lover fortsatt landbruk over hele landet

På grasrota er mange bønder bekymra for egen framtid. Det handler både om personlig økonomi, Norturas ønske om endringer i industristruktur, krevende markedssituasjon og - på toppen av det hele - den fortsatt pågående debatten om Klimakur 2030.

Om det ikke skulle bli fabrikker over hele landet, vil det i alle fall fortsatt være bønder over hele landet - også med denne nye planen. Det forsikrer både administrasjonen og styret.

– Et klart premiss fra styrets side, har vært at ikke én bonde i Norge skal måtte slutte med sin produksjon om vi endrer vår struktur. Og slakting skal i stor grad skje der anleggene ligger i dag, sier Vaag.

Hun mener det viktigste spørsmålet nå, er hva Nortura skal være framover.

– Vi skal sørge for å være i verdenstoppen på automasjon, vi skal videreutvikle industri i Norge, og vi skal være i tet. De som lykkes, er langt framme på teknologisk utvikling. Vi må ha den kraften som skal til, og jeg mener administrasjonens plan svarer bra på dette.

– Ikke sikkert store enheter er mest effektivt

Egil Skrindo Nilsen er hovedtillitsvalgt hos Nortura Gol i Hallingdal - ett av to anlegg Norturas administrasjon vurderer å legge ned. Anlegget har om lag 80 fast ansatte, men har i småfesesongen 80 sesongarbeidere i tllegg. Nilsen ser at det nå blir en kamp for å overleve som et mindre, lokalt slakteri.

– Er dette en plan som vil skape sterk motstand lokalpolitisk og i lokalbefolkningen?

– Først og fremst må Nortura regne med at konkurrentene vil sikre seg tilførsler. Videre tror jeg at vi på huset må bevise at vi har livets rett. Vi har noen tall som må på bordet, og må levere motargument mot å flytte virksomhet over til Rudshøgda, sier han.

Skrindo Nilsen har forståelse for at Nortura må endre sin industristruktur, men mener at det ikke nødvendigvis er noen fasit som nå er lagt fram i så måte.

– Ny struktur burde ha vært på plass for 20 år siden. Men det finnes også andre måter å gjøre det på. Det er ikke sikkert at de store enhetene er de mest effektive. Kompetansemiljøene trenger ikke å være kjempestore for å være gode.

– Vi har forståelse for at Nortura må gjøre noe, i og med at rammevilkårene for landbruket og de politiske føringene går i retning av store enheter. Men det kan hende at dette vil svi litt. Man kan være enig eller uenig i retningen, påpeker han.

På spørsmål om hvordan det står til med lønnsomheten ved anlegget, svarer hovedtillitsvalgt slik:

– Vi holder oss til budsjett, er dyktige på det vi gjør, og fornøyd med måten vi er rigget på.

– Fantastisk stab

Han vil ikke ut med tall på de investeringene og moderniseringene som er gjort i seinere tid, men opplyser at kjølesystemet nettopp er rigget om. Det vil si: Anlegget er flunkende nytt. Og det er stødig, forteller den hovedtillitsvalgte.

– Vi har også en fantastisk stab med god kompetanse og et godt arbeidsmiljø. Imidlertid har vi hatt noe sykdom ved begynnelsen av året.

– Er dere mange langtidsansatte?

– Det vet jeg ikke, for jeg har ikke vært her lenger enn siden 1998... men, ja, mange har vært her lenge. Det er lite gjennomtrekk, og det er naturlig, for vi er en hjørnesteinsbedrift. I en periode hadde vi imidlertid problemer med å få tak i norske arbeidere, men vi har en bra gjeng med medarbeidere fra østblokkland. De trives godt.