Dansk melkebonde har 18 melkeroboter

Den danske bonden Niels Haunstrup vet å sette pris på automatisk melking. Han hadde fra før 14 melkeroboter, og nå har han kjøpt åtte nye – hvorav fire, inntil videre, skal settes i drift. Haunstrup satser på brukte, men velfungerende melkeroboter. Dét sparer han mye på.

– De siste åtte kjøpte vi for et beløp som vi ikke kunne ha kjøpt én helt ny for. Og det er ingen feil på robotene. Selgeren ville bare ha et annet fabrikat, forteller bonden til landbrugsavisen.dk.

Han sverger for øvrig til merket DeLaval.

Haustrup har gode erfaringer med melkeroboter, som han begynte å bruke tilbake i 2004. Av fordeler, trekker han ikke minst fram at robotene virker arbeids- og tidsbesparende for ham og medarbeiderne. Ettermiddagsarbeidet er redusert til overvåking av kyrne, hente kyr til robotene og fôre kalver.

Bonden driver stort, og har for øyeblikket 870 kyr. Men med 18 melkeroboter i sving, er han nå klar til å melke rundt 1000 kyr.

Landbrugsavisen skriver at antallet melkeroboter i dansk landbruk steg markant fra introduksjonen av dem rundt tusenårsskiftet og fram til 2009. Det året var det registrert melkerobot i 702 besetninger, og tallet var omtrent det samme i 2017.

I norsk landbruk er melkeroboter blitt svært utbredt. Her til lands har melkerobotene overtatt melkingen i rundt halvparten av besetningene.