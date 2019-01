Danmark innfører sprøyteforbud

En ny avtale gjør det mulig for danske kommuner å nedlegge sprøyteforbud. Bildet er tatt i Norge, og har ingenting med den nye avtalen å gjøre. (Arkivfoto)

En ny, bred politisk avtale i Danmark betyr at danske kommuner nå kan nedlegge forbud mot å sprøyte i boringsnære beskyttelsesområder. Pesticidavtalen gjelder for perioden 2017-2020.

Bestemmelsen har vært underveis siden desember, men nå er sprøyteforbudet i de såkalte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO-er) en realitet. Det fremgår av en ny avtale mellom regjeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, skriver landbrugsavisen.dk

Hovedtrekkene i avtalen er at man, ut over å ville redusere risiko for nedsivning av pesticider, vil følge og screene for flere stoffer i grunnvannsovervåkingen, styrke innsatsen for å motvirke resistens, og forby salg av konsentrerte pesticider til «ikke-ervervsmessig bruk».

Bøndene vil samtidig gis full erstatning eller kompensasjon i forbindelse med sprøyteforbudet, skriver avisen.

I forbindelse med forbudet mot å sprøyte i BNBO-ene, er hensikten med avtalen at bonden ikke skal lide tap for de nye restriksjonene, og derfor erstattes eller kompenseres. Det skal gjøres en konkret vurdering av den eksisterende anvendelsen av arealet, markedsprisen og omfanget av de restriksjoner som blir gjort på arealet.