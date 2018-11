BU-prisen til Nordbø gard og stule

Nordbø gard og stule drives av Olav og Lorimen Nordbø, som i tillegg til aktiv drift på Nordbø gård, også driver seteren tilhørende gården.

Denne er en av 900 aktive setrer som fortsatt er i drift i Norge, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Det var hyggelig med en oppmuntring etter en tørkesommer og en travel høst. Det er flott at andre også setter pris på det en selv har hatt tro på i mange år, sier Olav Nordbø.

Ysting på setra

På Nordbø har seteren vært i aktiv drift siden 2000. På sommeren reiser hele familien de åtte kilometerne fra gården til seters, hvor de lager osteprodukter for salg.

De inviterer også besøkende til seteren, hvor de får oppleve ysting og kinning, samt produksjon av mat på gamlemåten.

I tillegg kan de besøkende kjøpe og smake tradisjonell setermat i et vakkert kulturlandskap.

Bedriftsutviklingsprisen blir hvert år delt ut av Innovasjon Norge. Prisen skal gå til en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

– Seterdrift er et viktig supplement til næringen i form av å bevare lokale mattradisjoner og opprettholde kulturlandskapet. Vi synes det er flott at Nordbø gard og stule viderefører denne tradisjonen på en god måte, sier Anniken Damm-Larsen.

Mange plusser

En aktiv seterdrift holder kulturlandskapet i hevd og gjør områder attraktive for reise- og friluftslivet. Biologisk mangfold er også en positiv effekt av drifta.

– Vi synes det er positivt for lokalmiljøet og for formidling av kulturarven, at familien Nordbø ønsker å dele kunnskap og tradisjoner med turister og besøkende i flotte naturomgivelser, sier Damm-Larsen.