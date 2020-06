Bruker milliarder på Roundup-rettssaker

Bayer er et av verdens største farmasøytiske og bioteknologiske selskaper. Deres motto er: "Vitenskap for et bedre liv". Men selskapet har, etter fusjonen med Monsanto i 2016, mottatt tusener av søksmål fra amerikanere som mener at deres liv snarere er blitt forverret - i form av kreft, forårsaket av Roundup. Det melder Bloomberg.

125 000 rettssaker

Bayer prioriterer å få avsluttet noen av de mange søksmålene. Billig har det ikke blitt. Onsdag denne uka annonserte Bayer at selskapet har inngått forlik for 10,9 milliarder dollar i saker om Roundup, 820 millioner dollar om giftig kjemisk forurensning og 400 millioner dollar om skader fra dicamba (et annet herbicid).

Dermed har virksomheten avsluttet 95 000 av i alt 125 000 rettssaker om Roundup.

Les også: Ikke kreftfare av glyfosat

Annonse

Det siste året har det vært en stor økning i slike saker, og det blir stadig flere saker hvor tidligere brukere av Roundup beskylder middelet for å ha fremkalt non-lymfom og andre kreftformer, skriver Bloomberg.

Vil opprette fond

Utover Roundup-forliket, vil Bayer opprette en fond på 1,25 milliarder dollar. Fondet skal dekke fremtidige kreftkrav. Pengene skal også brukes til økonomisk bistand til kreftpasienter og forskning på om Roundup faktisk er kreftfremkallende, skriver danske landbrugsavisen.dk

Avtalen gir Bayer lov til å fortsette salg av Roundup i USA til bruk i bakhager og gårder uten sikkerhedsadvarsler.