Bruker 11 mill på årets Grüne Woche

Sps Geir Pollestad har etterspurt hvilken økonomisk kostnad Landbruks- og matdepartementet og andre statlige organ har for å delta på den årlige stormessen Grüne Woche i Berlin. Årets messe ble innledet 17. januar, og avsluttes søndag 26. januar.

Spleiselag

Fredag kom svaret fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Årets prislapp er 11,2 millioner. Det er en økning fra 2017.

Som Bondebladet skrev for snart tre år siden, lå budsjettet for 2017-deltakelsen på 9,5 millioner. Rundt 90 prosent av midlene i 2017 kom fra jordbruksavtalen, og resten fra reindriftsavtalen. I tillegg bidro den norske ambassaden i Berlin med mange arbeidstimer, for å ordne til.

– Kostnadane for deltakinga blir dekt i fellesskap av det offentlege og utstillarane i form av deira eigeninnsats. Den totale økonomiske kostnaden for det offentlege for deltakinga på IGW 2020 er 11,2 millionar kroner, og om lag 20 prosent av desse midlane blir fordelt på de tre regionane som deltok, skriver statsråden i sitt svar til Pollestad.

Hun legger til at om lag 9 prosent av de totale kostnadene ved årets deltakelse blir dekket inn gjennom salg fra restaurantdriften på messa.

Bollestad ser mange fordeler

Bollestad mener deltakelsen og engasjementet på IGW har mye for seg, og viser blant annet til den omfattende medieomtalen som stormessen får. Ikke minst får utstillerne mye oppmerksomhet i regionale og lokale medier.

Bollestad påpeker videre at messen gir Norge en god mulighet til å vise seg fram som et mål for mat- og reiselivsinteresserte fra Tyskland, samt at messen gir de norske utstillerne erfaring og internasjonal kompetanse.

Norge har deltatt på IGW i mer enn 30 år. Også i år stiller Norge med 80 utstillere – denne gangen fra regionene Nord Norge, Fjell Norge og Fjord Norge. Gjester fra alskens land blir da servert det beste Norge har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser.