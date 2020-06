Bondeting utsatt på ubestemt tid

Årsmøtet i Norges Bondelag pleier alltid være i juni. Men det er mye som er annerledes i år.

Nå har juni kommet – og det er ikke engang bestemt når årsmøtet skal være.

Det er heller ikke bestemt når det skal bestemmes.

– Men vi må ta en avgjørelse før sommeren, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård.

Vil ha fysisk møte

Det ene etter det andre årsmøtet i landbruket har blitt gjennomført digitalt, for eksempel i Tine, Nortura og Gartnerhallen.

Men Bondelaget nøler med å kalle inn til årsmøte på internett.

– Vi vurderer det slik at årsmøtet i Norges Bondelag ikke er et hvilket som helst møte. Det er en stor begivenhet i bondelagsåret. Det møtet vil vi aller helst gjennomføre fysisk. Vi følger myndighetenes smittevernråd. Det har vært tydelig at det har vært helt umulig med fysisk møte fram til nå. Men rådene endrer seg jo. Så når vi først har utsatt møtet, slik at det ikke blir årsmøte på denne siden av sommeren, avventer vi nye råd fra smittevernmyndighetene før vi bestemmer når det blir, sier Hjørnegård.

– Jeg syns Bondetinget er en usedvanlig viktig møteplass. Jeg skal ikke påstå at den er viktigere enn andre årsmøter, men det er det viktigste møtet i året i Bondelaget, uten tvil. Det gjør at vi tenker oss godt om, sier hun.

Ledervalg og generaldebatt

Lars Petter Bartnes har varslet sin avgang, og det skal dermed velges en ny bondelagsleder på årsmøtet.

– Det gjør også at man må ha trygghet for at møtet kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte, sier Hjørnegård.

Generaldebatten er en programpost som gjerne har blitt fjernet på de digitale årsmøtene, eventuelt endret.

– Generaldebatten er kjempeviktig for at ledelsen skal få tilbakemelding fra hele organisasjonen, på det de har gjort, og retningen framover. Jeg håper det er mulig å gjennomføre et vanlig årsmøte. Det er fortsatt tid til det. For Bondelaget er det mulig å gjennomføre møtet til høsten, vi har ikke slike regnskapsfrister som aksjeselskaper har, sier generalsekretæren.

Negativt å ha det for seint

– Hvor seint på året kan årsmøtet bli?

– Det blir en vurderingssak. Bondelagsåret starter og slutter med årsmøtet. Å dra det altfor langt utpå høsten vil også være negativt. Det må vi ta hensyn til i beslutningen.

– Dersom det blir et fysisk møte: Tenker dere da å ha vanlig lengde på det, eller å ha et ettdags-møte?

– Alle alternativer er åpne. Det går an å ha ettdags-møte, også. Jo lenger møtet er, jo mer krevende er det, av smittevernhensyn, sier Hjørnegård.

Hun legger til at det ikke bare er hotellet og gjennomføringen der som er utfordringen ved et fysisk møte, men også transporten til møtet.

Fortsetter som leder til møtet

Lars Petter Bartnes skulle gått av nå, men blir i stedet leder på ubestemt tid, til årsmøtet blir avholdt.

– For meg er det en del av lederoppdraget å være forberedt på at situasjoner oppstår, som må håndteres, sier han.

– Det er en spesiell situasjon som landet og Norges Bondelag er satt i, erkjenner han.

Bartnes har tidligere kommentert at han skal bruke mer tid på å være bonde, når han går av som leder. Men det ble altså ikke så raskt som han trodde.

– Jeg er glad for at det er god fleksibilitet både hos familien min og de som jobber på gården sammen med oss. Det gjør at tida som ligger framfor oss, er praktisk håndterbar. Så det skal gå bra, forsikrer Bartnes.