Bondelaget: - Sjekk beredskapsplanen din

Onsdag ble det rapporter om 163 nye smittetilfeller av koronaviruset i Norge. Det var lit færre enn dagen før. Dermed er nå i alt 621 mennesker bekreftet smittet, opplyser Folkehelseinstituttet torsdag morgen.

Bondelaget er i dialog med Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å få oppdaterte råd og kunnskap om koronasmitte. Blant rådene og oppfordringene Bondelaget går ut med nå, er at alle bønder gjennomgår egne beredskapaplaner og -rutiner. Organisasjonen oppfordrer også til bondesolidaritet i krisetider som nå.

– Vi oppfordrer alle bønder til å ta fram beredskapsplanen for gården. Tenk gjennom hva som vil skje hvis en eller flere av dere på gården blir syke og ikke får stelt dyra. I landbruket har vi tradisjon for å stille opp for hverandre, så kontakt kolleger allerede nå, og avtal hva dere kan gjøre for hverandre hvis noen blir syke, skriver Bodelaget på sine hjemmesider.

Annonse

Bondelaget påpeker at norske bønder allerede er godt trent på daglig, godt smitteforebyggende arbeid på gården. Men nå rådes alle bønder til å være enda mer påpasselige.

Viruset utgjør ingen fare for dyrehelsen, og norske dyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker.

– Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann, opplyser Mattilsynet.