Bondelaget lokkar med epleduft og middag av Bondelagskokken

Om det er epleduft frå Hardanger, kan ikkje nestleiar i Bondelaget, Bodhild Fjelltveit svare klart på, men ideen er hennar, forklarer vervesjefen.

– I fjor hadde vi kopp med Bondelagslogo som gåve til alle nye, men det kan vere eit problem å få koppane heile fram til postkassane. Derfor tenkte vi på kva dei unge kan like, og eg lufta forslaget i heimen min. Wunderbaum slo bra til hjå 14-åringen vår, men det er jo ikkje sikkert dette er representativt, seier Bodhild og ler godt.

Alle nye medlemmer i laget får gratis medlemskap ut året, altså 2022.

777 nye i november 2021

– I november i fjor verva Bondelaget 777 nye medlemmer, noko som var ny rekord for ein månad. Kva er målet i år?

– Vi har ikkje noko klart definert mål, det hadde vi ikkje i fjor heller, men eg synest det hadde vort stort å nå 61 000 medlemmer før årsskiftet.

Per no har Bondelaget 59 877 medlemmer.

– Korleis skal de nå målet ditt for vervekampanjen?

– Vi få fortelje om alt Bondelaget har fått til det siste året, særleg jordbruksoppgjeret med kostnadskompensasjon, og om alle fordelane ein oppnår. Det er det viktigast. Lokallaga gjorde ein kjempeinnsats i fjor, dei gjer ein veldig bra jobb. Det same gjeld fylkeslaga. Mange synest det er lett å verve nye medlemmer, og at det er moro, seier nestleiaren.

– I tillegg er det Agrovisjon i Stavanger i november. Vi verva mange nye medlemmer under Agroteknikk i fjor og håper på det same under Agrovisjon 2022, legg ho til.

Tur til Oslo

Vanlege vervepremiar gjeld for vervar: t-skjorte pluss gåvekort på Felleskjøpet til ein verdi av 400 kroner. Beste lokallag i vervemånaden får tur til Oslo, med besøk i Landbrukets Hus og sosial aktivitet for ti personar.

Strand Bondelag verva flest medlemmer i november 2021, med 31 nye medlemmer, og leiaren i lokallaget, Reinert Idsøe, vart beste enkeltvervar gjennom heile året. Beste enkeltvervar blir invitert til årsmøtet i Bondelaget og får eit Peltor hørselsvern med radio.

Beste fylkeslag i november i fjor var Rogaland Bondelag, med 134 nye medlemmer. Laget fekk besøk av Bondelagskokken på valfritt arrangement, og det same gjeld for årets beste fylkeslag.

Innmelding gjer ein enkelt på bondelaget.no/bli-medlem eller ved å sende SMS med kodeord BONDE pluss «namn»«telefonnummer» og «vervet av» til 2030. Det er viktig at alle nye seier ja til å bli medlem, poengterer Bondelaget.

