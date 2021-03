Bondelaget har fått innspill fra 49 organisasjoner

I løpet av to lange dager har forhandlingsutvalget i Norges Bondelag hatt møter med organisasjoner og virksomheter som vil komme med innspill før årets jordbruksforhandlinger.

Spennvidden er stor, skriver Bodelaget, fra Veterinærforeningen til Sagaplant, Frøavlerlaget, NHO Mat og Drikke og Scandza Synnøve Finden.

Samlet gir innspillene et godt bilde av hva som rører seg i og rundt landbruket. De er med å danne grunnlaget for hva som prioriteres i årets krav.

Annonse

– Det har vært lærerikt og nyttig å høre så mange innspill. Med slik bred og fersk kunnskap står vi i forhandlingsutvalget sterkere inn i årets jordbruksforhandlinger, sier Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Dette er det første året Bodhild Fjelltveit skal være med å forhandle en jordbruksavtale. I løpet av to dager har hun deltatt på 20 digitale innspillsmøter.

– Det som slår meg er det store mangfoldet av organisasjoner og virksomheter i og rundt landbruket. Det vi jobber med, angår veldig mange mennesker, og vi er mange som jobber for bedre rammevilkår for oss bønder. I løpet av innspillsrunden har jeg fått større innsikt, og definitivt en forsterka respekt for oppdraget vi har for norsk matproduksjon, sier Fjelltveit.