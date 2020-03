Bondelaget dropper samlinger med flere enn 20

– Vi tar forholdsregler i landbruket, og gjør det vi kan for å unngå smittespredning. Det er viktig at bøndene holder seg friske, slik at vi i størst mulig grad kan holde hjulene i gang, stelle dyra og produsere mat til befolkningen, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Endrer årsmøteplanene

Som et hovedgrep for å hindre smittespredning, avlyser Bondelaget nå alle fysiske samlinger med flere enn 20 personer. Det går særlig ut over årsmøter i fylkeslagene som holdes i de neste to ukene.

Organisasjonen opplyser at noen fylker, herunder Østfold og Rogaland, vil gjennomføre årsmøtet digitalt. Andre fylkeslag utsetter til de kan ha et fysisk møte. Det gjelder i fylkeslag som Telemark, Hedmark og Oppland. De to sistnevnte fylkene skal etter planen slå seg sammen til Innlandet Bondelag.

I tillegg til å droppe samlinger med flere enn 20 personer, oppfordrer Bondelaget alle bønder til å nå gjennomgå egne beredskapsplaner på gården. Dette for å unngå å bli smittet og spre smitte.

– Landbruket er godt kjent med, og gode på, smitteverntiltak. Nå skal vi være enda mer påpasselige, poengterer Bondelaget.

Torsdag kom nyheten om at også Nortura tar store beredskapsgrep i dagens koronakrisesituasjon. Norges største kjøttkonsern innstiller all fysisk møtevirksomhet for ansatte og tillitsvalgte. I stedet blir det avholdt Skype-møter. Også landsmøtet, som skulle avholdes på Lillestrøm 31. mars og 1. april, er nå innstilt på ubestemt tid, melder Nortura.

