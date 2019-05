– Har ikke vært en spesielt hyggelig uke i Mattilsynet

– Jeg er sikker på at mange i Mattilsynet synes at dette ikke har vært en spesielt hyggelig uke, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til Bondebladet fredag ettermiddag.

Fredag fratrådte Mattilsynets administrerende direktør Harald Gjein sin stilling. I tillegg, er to avdelingsledere og en seksjonssjef i Matttilsynet Rogaland fratatt sine lederfunksjoner inntil videre. Det skjedde etter at landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) hadde hatt et møte med Mattilsynets ledelse i kjølvannet av rapport-skandalen.

– Har gjort en jobb i åtte år

– At administrerende direktør Harald Gjein går av, har vært hans valg. Jeg tar til etterretning at han fratrer sin stilling. Gjein har gjort en jobb i åtte år nettopp for å sikre norsk matproduksjon, sier Bollestad til Bondebladet.

Hun understreker at det som er avdekket, er så alvorlig at det «har gjort noe» med tilliten til Mattilsynet. Nettopp dét er noe Bollestad har vært, og er, opptatt av.

Sp har bedt om at det igangsettes en større, uavhengig granskning som følge av skandalen. Bollestad mener det er et ledelsesansvar i Mattilsynet internt å gjenreise omdømmet.

– Måten de gjør det på, er deres ansvar. Det er ikke slik at jeg skal legge en arbeidsplan for den nye ledelsen, sier statsråden.

Annonse

Karina Kaupang vil nå fungere som administrerende direktør i Mattilsynet. Også i Rogaland er det andre som vil overta ansvaret for avdelingsledere og seksjonssjef, opplyser Bollestad.

Årsak til avviklinger?

– Er det grunnlag for å tro, slik mange nå spør seg, at pelsdyrbønder har måttet avvikle driften som følge av falske eller helt uetterrettelige rapporter fra Mattilsynet?

– Det er ikke slik at det er på basis av Mattilsynets rapporter at dette forslaget (om næringsforbud, journ.anm.) er fremmet. Det lå først et politisk forslag om dette i Gjeløya-erklæringen i 2018 og deretter i Granavolden-plattformen. Og andre aktører, som Veterinærforeningen, har støttet opp om næringsforbud. Så jeg har ikke grunnlag for å svare ja på dette spørsmålet, sier Bollestad.

Som NRK først avslørte, har Mattilsynet skrevet en knusende rapport rettet mot pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Rogaland – en rapport som viser seg å være full av feil.

Av telefonopptak gjort av bonden senere, da han ble ringt opp av avdelingssjef Odd Ivar Berget, går det også frem at Berget ønsket å holde den opprinnelige, feilaktige rapporten skjult for offentligheten og fremfor alt mediene.

– Ingen skal få oppleve et tilsyn som det denne pelsdyrbonden opplevde, konstaterer landbruks- og matministeren.