– Bokser blir som barberblad

Sammen med landbruksminister Olaug Bollestad, lanserte Gimming kampanjen på Bygdøy kongsgård i Oslo sist uke. Formålet er å få slutt på at søppel og drikkebokser blir slengt i veikanten og havner i fôret.

Bollestad: - Alle har et ansvar

– Dette er et ansvar for hver og en av oss, det har med dyrevelferden å gjøre. Boksene blir som barberblad, og det får helt dramatiske konsekvenser for dyra. Dette hører ikke hjemme noen plass. Pant boksen, poengterer Bollestad.

Hvert år mottar Bondelaget henvendelser fra medlemmer, media og andre om drikkebokser og annet søppel som blir slengt i veikanten. En del av dette ender opp i fôret og påfører dyr stor lidelse.

– Gjennom en landsomfattende informasjonskampanje ønsker vi nå å bevisstgjøre folk på hva som faktisk kan skje om de slenger boksen ut av vinduet på bilen. Temaet er spesielt viktig i år som mange planlegger Norgesferie, sier Gimming.

Annonse

Les også: Vil ha høy pant på rundballeplast

– En liten bit metall er nok

Bønder gjør flere tiltak for å sikre seg mot metall og søppel i fôret, forklarer nestlederen.

– Likevel opplever vi hvert år at dyr må lide på grunn av noens ubetenksomhet. En liten bit metall er nok til å påføre ei ku stor innvendig skade. Jeg tror folk ville tenkt seg om en ekstra gang om de visste hva det faktisk kunne føre til. Det håper vi de vil gjøre etter å ha sett vår kampanje, sier Gimming.

Det er flere elementer i kampanjen, blant annet en plakat til deling i sosiale medier og en plakat som kan trykkes opp og henges i butikker, på rasteplasser og andre steder.