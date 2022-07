Ber Tyrkia og FN om sikkerhet for korneksport

Russland og Ukraina står for til sammen en tredel av verdens korneksport. Særlig er de to landene store eksportør av hvete, der Russland er størst i verden og Ukraina fjerde størst.

Samtaler med FN og Tyrkia

I det som gjerne kalles "Europas kornkammer", fortsetter krigen å rase. Ukraina beskylder Russland for å under krigens gang legge hindringer i veien for ukrainske fraktskip med korn, og Ukraina ønsker seg sikkerhetsgarantier for at disse skipene nå kan dra ut. Slike garantier ønsker landet seg da av andre enn Russland.

I en sak fra det danske nyhetsbyrået Ritzau, gjengitt av danske landbrugsavisen.dk tirsdag, framgår det at Ukraina nå har samtaler med Tyrkia og FN om å få sikkerhetsgarantier for disse skipene.

– Samtaler er i gang mellom Tyrkia, FN og våre representanter med ansvar for sikkerheten av det kornet som forlater våre havner, sier Ukrainas president Volodymir Zelenskyj ifølge Ritzau.

Russland stoler de ikke på at kan gi slike garantier, påpeker han. Zelensky opplyser videre at Ukraina i dag har 22 millioner tonn korn liggende på lager og som venter på å bli eksportert. I tillegg anslås en innhøsting for inneværende år på 60 millioner tonn korn.

Frykter forverret global matsikkerhet

Eksport har blitt forsøkt på andre måter, nemlig via godsvogner, men dette er et krevende og mer langsomt alternativ.

Inntil Ukraina får de nevnte sikkerhetsgarantiene, vedvarer den store trusselen knyttet til sultkatastrofer og hungersnød i en rekke land som er sterkt avhengige av tilgang på ukrainsk korn. Denne prekære situasjonen ble også beskrevet nærmere i en rapport fra FNs generalsekretær i slutten av juni.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov lovte på samme tid generalsekretæren at Russland vil samarbeide med FN for å unngå en global matvarekrise.