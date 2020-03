Ber om stipend-rettet krisepakke

Landets studenter sier seg ikke fornøyd med Stortingets vedtak om økonomisk støtte til studenter. Problemet, slik studentene ser det, er at støtten skal komme som en løsning gjennom Lånekassa - og ikke NAV, som for resten av arbeidstakerne.

Studentene krever at krisepakken i stedet kommer i form av stipend, samt at støtten må være stor nok til å dekke studentenes basisutgifter.

NMBU stiller seg bak studentoppropet.

– Studenter er en økonomisk sårbar gruppe også i en normalsituasjon. Nå når samfunnet er i en krise, er det derfor ekstra viktig å sørge for at de har nok å leve av. Studenter må behandles som alle andre arbeidstakere, og få økonomisk støtte når de mister inntekten sin som følge av pandemien. Jeg er glad for at studentorganisasjonene og ungdomspartiene sier så klart ifra om dette, sier NMBU-rektor Sjur Baardsen til Ås-universitetets hjemmesider.

Han påpeker at en støtte i form av lån, vil legge stein til byrden for studentene.

– Når vi er gjennom denne krisen, risikerer de å møte et arbeidsmarked med høy ledighet og generelt presset økonomi. Det vil være ekstra vanskelig å møte denne situasjonen som fersk jobbsøker med et høyere lån enn de ellers ville ha hatt, sier Baardsen.

Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) er blant de ti organisasjonene bak oppropet.