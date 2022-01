Ber om at også naturgass kompenseres for

Gartnerforbundet ber regjeringa om støtte for veksthus som bruker naturgass, siden kostnadene har økt voldsomt for disse produsentene. Også de trenger støtte og forutsigbarhet for at produksjonen i norsk veksthusnæring skal kunne opprettholdes, påpeker Norsk Gartnerforbund i en pressemelding.

For deler av veksthusnæringa som per i dag ikke har mulighet til å bruke strøm, og som foreløpig må bruke naturgass som varmekilde, er det nødvendig at regjeringa også setter inn tiltak. Det skriver Gartnerforbundet i et brev til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) torsdag.

– Det er nødvendig å redde bedrifter som har havnet i en plutselig og uforutsett situasjon og med klare intensjoner om å gå bort fra fossil energi når mulighetene og infrastrukturen rundt bedriftene tillater det, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i Gartnerforbundet i pressemeldingen.

Veksthusnæringa som bruker naturgass er i en situasjon med omstilling. Meberg viser til at disse bedriftene ennå ikke er klare for skiftet, all den tid nettet for elkraft ikke har kapasitet der behovet finnes. Det finnes heller ikke biogass i tilstrekkelig mengde som kan ta over for naturgass der den benyttes. I Rogaland er det bygd ut en god infrastruktur for naturgass, og denne er foreløpig hovedenergikilden for mange vektshusanlegg.