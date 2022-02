Ber ex-minkbønder satse på saktevoksende kylling

I november 2020 besluttet Danmarks regjering å avlive alle mink i landet etter at det var påvist en farlig covid-19-mutasjon i noen av dyrene.

Noe lovgrunnlag for den dramatiske beslutningen fantes ikke den gang, og siden har det kommet fram at myndighetene nedla den 100 år gamle næringa på 45 minutter, og at statsministeren fikk papirene til møtet seks (!) minutter før møtet. Den høyst omdiskuterte minksaken førte også til at matvareminister Mogens Jensen måtte gå av samme måned.

På toppen av det hele, raser fortsatt saken om den endelige kompensasjonsordningen for minkbøndene. I desember 2021 saksøkte 700 minkoppdrettere den danske stat for 600 millioner danske kroner, all den tid bøndene mener de til sammen har fått 600 millioner kroner for lite for minkskinnene de ikke fikk solgt.

Oppfordrer til kylling-overgang

Nå strekker det danske fjørfeslakteriet Danpo ut «en hjelpende hånd» til de tidligere minkbøndene. Selskapet oppfordrer bøndene til heller å satse på saktevoksende kylling – for Danpo. I hvert fall bør de overveie en framtid i fjørfebransjen, synes direktør Jacob Roland Pedersen for levende produksjon og veterinære forhold i Danpo.

Dette selskapet inngår i fjørfekonsernet Scandi Standard, som er notert på Børsen i Stockholm. Danpo produserer i dag rundt 32 millioner saktevoksende kyllinger i Danmark. Disse når samme vekt som en tradisjonell eller «hurtigvoksende kylling» (rundt 2 200 gram), men da etter 48 snarere enn 33-39 dager.

– Vi kommer på sikt til å mangle kyllinger. Og så tenkte vi at om noen av de tidligere minkavlerne kunne tenke seg også å være selvstendig fremoverrettet og kanskje produsere kyllinger i stedet, så var det opplagt, uttaler Roland Pedersen til danske landbrugsavisen.dk.

Skal oppjustere produksjonen kraftig

Selskapet har allerede invitert til to informasjonsmøter med tidligere minkprodusenter og andre interesserte. Disse møtene vil avholdes i begynnelsen av mars, opplyser avisen.

Danpo begynte for alvor å legge om til saktevoksende kylling i 2020. Da varslet supermarked-kjedene Lidl og Aldi at de ville slutte å selge det som i Danmark er betegnet som «turbokyllingen». Etter planen skulle Danpo ha fullbragt overgangen i fjor, men ennå har ikke mer enn rundt 85 prosent av Danpos 100 danske avlere gått over til saktevoksende kyllinger.

Danpo anslår at selskapet vil øke totalproduksjonen med 10 eller kanskje 15 millioner saktevoksende kyllinger.